El City se pone serio y fija un precio final al Barcelona por Rodri

El Barcelona se tendrá que rascar el bolsillo si quiere sacar a Rodri del Etihad. La prensa inglesa asegura este jueves 13 de agosto que el Manchester City ha puesto un precio final que tendrá que pagar el club que quiera hacerse con el mejor futbolista del Mundial y todo hace indicar que próximo Balón de Oro. Este precio está en 70 millones de libras, que al cambio son 82 millones de euros. De momento, las primeras ofertas realizadas por el club culé han sido rechazadas.

El Barcelona sigue intentando abaratar el fichaje de Rodri, pero el Manchester City no está por la labor de regalar al futbolista que se ha revalorizado después del último Mundial. A pesar de que el centrocampista tiene 30 años y que acaba contrato con el club inglés el próximo 2027, su buen hacer con España durante el campeonato del mundo ha hecho que en el Etihad quieran hacer el agosto con el futbolista y el club culé parece que va a acabar pagando las consecuencias.

De momento, el Manchester City ha rechazado la primera propuesta de 60 millones más variables del Barcelona, que subía hasta los 70 millones. Este jueves se seguirán sucediendo las negociaciones con el objetivo de que puedan llegar a buen puerto, mientras el jugador presiona para que el conjunto inglés acepte la propuesta culé, que todo hace indicar que acabará pagando más de lo que esperaban por el centrocampista que el próximo año podrá salir gratis del Etihad.

El precio final por Rodri

Daily Star ha informado en su edición de este jueves 13 de agosto que el Manchester City ha fijado un precio final por Rodri y que de ahí no se moverá. Según este medio, el club inglés no aceptará menos de 70 millones de libras por el futbolista, lo que al cambio son 80 millones de euros. De momento, la última oferta del Barcelona, incluyendo variables, ha llegado a los 70, por lo que todo hace indicar que tendrán que rascarse el bolsillo.

El motivo de esta petición del Manchester City, además de por la evidente revalorización del jugador, es que el club inglés necesita generar fair play para acometer el fichaje de Enzo Fernández y por ello necesita recoger 70 millones de libras de una de las operaciones más importantes de este verano. No obstante, las negociaciones se seguirán sucediendo entre las dos partes este jueves, aunque en el club culé ya lo saben: 82 millones o nada.