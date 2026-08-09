Maresca no desiste con Rodri: «Le esperamos en Mánchester el 14 de agosto»

Enzo Maresca ha hablado de Rodri Hernández tras el amistoso que el Manchester City ha disputado ante el Atlético de Madrid este domingo en Corea del Sur. El técnico del conjunto inglés no tira la toalla, aunque el futbolista tiene pie y medio en el Barcelona. Como ha destacado tras el encuentro, al ser preguntado, el mediocentro español sigue siendo futbolista del club citizen y, por tanto, cuenta con él. «De momento, lo esperamos en Mánchester el miércoles. Bueno, no sé si el miércoles. El 14 de agosto, vuelve», ha apuntado.

El conjunto mancuniano ha ganado a los de Simeone en un partido en el que remontaron en dos minutos. Fueron dos tantos de Marmoush los que sirvieron al Manchester City para lograr darle la vuelta en la segunda parte a un partido que Jorge Domínguez había puesto de cara para los rojiblancos.

Aunque las miradas estaban fuera del partido. Rodri Hernández está decidido a abandonar el club este verano y, tras tenerlo casi cerrado con el Real Madrid, varió de opinión y ahora está muy cerca de fichar por el Barcelona. Sólo falta el acuerdo entre clubes. Por el momento, el futbolista sigue de vacaciones, tras ganar el Mundial con España, y estaba previsto que el 14 de agosto se reincorporara a la disciplina skyblue. Sin embargo, como ha señalado el nuevo entrenador del City, lo hará dos días antes.

Las negociaciones por el traspaso de Rodri aún no están avanzadas. Todo, debido a que el Barça ha ofrecido únicamente 45 millones de euros, cifra que para el City es irrisoria. En los próximos días se esperan avances en la operación y en la Ciudad Condal esperan poder cerrar su llegada en la próxima semana.

Rodri había dejado bastante clara su voluntad de salir del Manchester City sin ni siquiera decirlo. Promesa electoral de Enrique Riquelme para el Real Madrid, tras el excelente rendimiento mostrado en el Mundial con España –del que fue Balón de Oro– la directiva blanca se lanzó a por su fichaje y, cuando todo parecía cerrado, se torció. El Barcelona entró en escena y el futbolista madrileño cambió de idea y se decantó por la opción culé.

Parece que hay acuerdo absoluto entre jugador y club para unir sus caminos, pero falta la negociación entre Barça y Manchester City. Las dos entidades han compartido muchos vínculos durante años, pero ya no. Ese entendimiento que existía ya no es tal y más si la primera oferta del Barcelona es tan baja.