Qué son las bolsitas de gel de sílice que vienen en algunas cajas de electrónica y para qué sirven
Toma nota del uso de estas bolsitas de gel de sílice
Cómo usar las bolitas de sílice
Kant, filósofo y pensador de la Ilustración: «Si castigas a un niño por portarse mal y lo recompensas por portarse bien, hará lo correcto únicamente por la recompensa»
El rey Carlos V: "Hablo el español con Dios, el italiano con las mujeres, el francés con los hombres y el alemán con mi caballo"
Las bolsitas de gel de sílice que vienen en algunas cajas de electrónica se han convertido en una auténtica sensación. En estos días en los que quizás ponemos en práctica lo que tenemos en nuestro poder, será el momento de conseguir un cambio radical en este tipo de elementos electrónicos que serán claves. Es hora de saber qué es lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto puede tener un significado.
Sobre todo, si tenemos en cuenta que llega un cambio de tendencia que acabará marcando estos días que tenemos en cuenta lo que realmente cada elemento puede contar en unas jornadas pueden convertirse en la antesala de algo más. Estas bolsitas pueden acabar siendo las que cumplirán una función esencial para conseguir aquello que deseamos y más. Una novedad que será lo que nos dará este detalle esencial en unos días en los que las cajas de electrodomésticos nos llegan con una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es jora de saber para qué sirven estas bolsitas de sílice que pueden cambiarlo todo.
Algunas cajas de electrónica vienen con este detalle
La realidad es que la tecnología nos inunda. Cada vez compramos y necesitamos más detalles de este tipo de elementos que llegan para facilitarnos la existencia, de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que podremos hacer con la llegada de una electrónica que puede ser esencial en estos días.
Es hora de reconocer este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
La tecnología llega de lo más protegida a nuestra casa y puede acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un detalle que quizás habíamos visto en las cajas de zapatos también acabará siendo una realidad en unos embalajes que buscan proteger al máximo cada uno de los detalles que tenemos en nuestro poder. A partir de ahora sabrás el motivo por el que se usa este elemento.
Esto son las bolsas de sílice
La sílice está mucho más presente de lo que nos imaginaríamos en nuestro día a día. No sólo protege las cajas de zapatos en las que estamos acostumbrados a verla, sino también forma parte de la última tecnología, estando muy presente en este tipo de elementos.
Los expertos de Ibertronica nos ayudan a encontrar algunos usos para estas bolsitas que pueden acabar siendo las que marcarán la diferencia.
- Si se nos ha mojado el móvil. Si alguna vez se nos cae el teléfono al agua o se nos moja, estas bolsitas son de gran ayuda. Lo que tenemos que hacer es sacar la batería y la tarjeta y dejar el teléfono toda la noche cubierto en bolsas de gel de sílice. ¿Habéis oído alguna vez el método de meterlo en arroz? Pues algo similar, pero con estas bolsitas.
- Para prevenir los olores a humedad y los olores fuertes por ejemplo de armarios o de bolsas de deporte. Lo único que hay que hacer es colocar un par de bolsitas de este gel en los cajones. O en algún bolsillo para que esos olores se vayan en cuestión de minutos.
- Con objetos de plata o de rápida oxidación. Colocar una bolsa de este gel en el cajón o caja donde decidamos guardar objetos que se oxiden rápido ayudará a una degradación más lenta de este material.
- Para prevenir daños en la lente de la cámara. Las lentes de las cámaras pueden verse afectadas por la humedad y cambios de temperatura, por lo que es conveniente tener unas bolsas de gel en la bolsa o funda.
- Para conservar fotos. Si en vez de un álbum de fotos preferimos tenerlas en una caja guardadas, meter una bolsa de gel de sílice en esta nos ayudará a eliminar cualquier tipo de humedad y además las protegerá.
- En el coche. Colocando unas cuantas bolsitas de gel de sílice en el salpicadero de nuestros coches conseguiremos que la luna delantera no se empañe o sea más difícil que esto ocurra. Aunque claro, quedará extraño ver las bolsas esparcidas por encima, casi mejor colocarlas en las guanteras de las puertas.
- Si decidimos almacenar semillas. Una vez abierto un paquete de semillas, para conservarlo mejor y eliminar cualquier humedad que pueda aparecer. Conviene meterlas en un recipiente hermético y además añadir una bolsita de este gel.
- Para secar flores. Si en algún momento decidimos secar flores, para hacerlo de una forma más rápida y eficaz, podemos incluir en el papel en el que las envolvemos unas bolsas que contengan estas bolitas.