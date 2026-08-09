Los separatistas de la OCB rabian ante las quejas del alcalde por el cambio de nombre del aeropuerto de Palma

Los separatistas de la Obra Cultural Balear (OCB) rabian por las quejas del alcalde Jaime Martínez, por el cambio de nombre del aeropuerto de Palma que ha decidido de manera unilateral el ministro socialista Óscar Puente, precisamente a instancias de esta entidad, y que pasará a llamarse Aeropuerto de Palma-Mallorca, y no como hasta ahora, Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Una decisión que ha indignado al primer edil, y que así se lo ha hecho saber al alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha remitido una carta en la que expresa el «profundo malestar» del Consistorio y solicita la paralización de cualquier expediente relacionado con el cambio de nombre de la principal infraestructura aeroportuaria de las islas.

Como subraya Martínez, el aeródromo palmesano es la principal puerta de entrada a Mallorca y uno de los motores económicos de la comunidad autónoma, por lo que cualquier decisión sobre su denominación trasciende el ámbito puramente administrativo y debería contar con un amplio respaldo institucional y social.

De ahí que cualquier modificación deba ser fruto del consenso entre el Ayuntamiento de Palma, el Govern balear, el Consell de Mallorca y no puede adoptarse exclusivamente desde la Administración General del Estado.

Pero poco le importa a los separatistas de la OCB, la impresentabl forma de proceder y el ninguneo del ministro Óscar Puente a los palmesanos, a los que ni tan siquiera ha consultado,. Tanto es así que en redes sociales la entidad presidida por Antoni Llabrés ha exigido al alcalde Martínez que defienda la propuesta de este colectivo y «no haga el ridículo» no aceptando la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Sorprende que el alcalde de Palma quiera frenar el cambio de una denominación que no es oficial y que discrepe del Gobierno de las Islas Baleares, en la valoración positiva del cambio de nombre. Su obligación debería ser defender la propuesta a favor de la legalidad vigente y de la toponimia oficial de la ciudad que representa. Palma es el único nombre oficial de la capital. Respetarlo no es imponer nada, es cumplir la ley. Señor. Martínez: Respete el ordenamiento jurídico y, en nombre de los palmesanos, no haga el ridículo».

La decisión unilateral de Puente de aceptar una de las dos opciones que la OCB le remitió a principios del pasado mes de julio para el cambio de nombre del aeródromo palmesano, es la gota que ha colmado la paciencia del gobierno municipal con el ministro socialista. Un Óscar Puente que durante toda la legislatura viene ninguneando y haciendo oídos sordos a todas las reivindicaciones formuladas por el Ayuntamiento en materia de movilidad e infraestructuras, entre ellas000 la financiación del transporte público, diversas inversiones pendientes y actuaciones relacionadas con el Paseo Marítimo.