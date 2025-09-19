Los separatistas de la OCB exigen a Sánchez que elimine la referencia a Mallorca en el aeropuerto de Palma

Los separatistas de la Obra Cultural Balear (OCB) exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que elimine la referencia a Mallorca en el aeropuerto de Palma para adecuarlo a la toponimia oficial de la capital balear que es Palma, de acuerdo con el decreto autonómico 36/1988, de 14 de abril, actualmente vigente.

Para reforzar esta petición, la OCB se ha reunido con el director del aeropuerto, Tomás Melgar. El presidente de la OCB ha pedido al ministro Óscar Puente que el nombre del aeropuerto se adecue a la legalidad vigente en materia de topónimos y ha añadido que «la ciudad de Palma, internacionalmente conocida, no necesita ningún añadido para poder ser correctamente identificada sin dar lugar a ninguna confusión».

No hay ninguno otro caso de un aeropuerto, en España, que use el nombre de su isla, comarca o comunidad autónoma, añadido a la denominación de la ciudad, para su identificación.

Llabrés ha recordado que la denominación Palma de Mallorca no se ajusta a la denominación histórica de la ciudad que ha sido recogida en el artículo 7 del Estatut (según el cual, «la capital de Baleares es la ciudad de Palma y en otras disposiciones autonómicas recientes (como por ejemplo el artículo 1.3 del reglamento del Parlament) y que la única forma oficial, tanto de la ciudad como de su término municipal, es «Palma».

Cómo se indica en el preámbulo del decreto autonómico 36/2011, «la toponimia de Baleares es un patrimonio colectivo que hay que salvaguardar como parte del patrimonio lingüístico y cultural de Baleares, puesto que es un vehículo de información sobre nuestra lengua, nuestra historia y geografía, y constituye un pilar fundamental de las señas de identidad cultural de nuestro país».

Por eso, la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatut establece, en el artículo 30.2, que «la denominación oficial de los municipios y de los topónimos es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Baleares». Llabrés también se ha referido a la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística, que es la que regula la toponimia de la comunidad autónoma.

El artículo 14.1 establece que los topónimos de Baleares tienen como única forma oficial la catalana. El artículo 14.2 establece que corresponde al Govern de la Comunidad Autónoma, con el asesoramiento de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), determinar los nombres oficiales de los municipios, territorios, núcleos de población, cauces de comunicación interurbanos en general y topónimos de la comunidad autónoma (…). Finalmente, el artículo 14.3 establece que estas denominaciones son las legales a todos los efectos y, pues, la rotulación se tiene que avenir».

La OCB ha trasladado esta iniciativa al presidente de AENA, Mauricio Lucena, y se ha reunido con el director del aeropuerto, Tomás Melgar, y con el jefe del gabinete del director del aeropuerto, Diego Llorca, para pedir apoyo ante esta petición que es competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Asimismo, la OCB pedirá el apoyo del Ayuntamiento de Palma para sumar esfuerzos y conseguir esta reivindicación histórica y que pase a utilizarse la denominación de Aeropuerto de Palma, respetando el nombre oficial de la ciudad, de acuerdo con la Ley 23/2006 de capitalidad de Palma y con el Registro de Entidades Locales, y deje de usar el inexistente ‘Palma de Mallorca’.

Llabrés ha recordado que este jueves el PSOE Palma, PP y Més per Palma se opusieron a una moción de Vox en el Ayuntamiento, en el debate y posterior votación en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía, que pretendía recuperar el topónimo Palma de Mallorca.