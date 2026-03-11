El truco de la papelera de WhatsApp para que tu móvil deje de ir lento y funcione como si fuera nuevo

WhatsApp tiene un truco para evitar que el móvil esté saturado y que, por consiguiente, tenga un funcionamiento lento. Esto puede ser incómodo para los usuarios que no pueden disponer de la velocidad necesaria para poder hacer las actividades del día a día con el teléfono móvil. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que han dicho los expertos sobre el truco de la papelera de WhatsApp.

WhatsApp sigue siendo la aplicación estrella de los teléfonos móviles y es utilizada por alrededor de 2.500 millones de personas al día. Esta aplicación de mensajería instantánea y gratuita revolucionó en su día la forma de utilizar y comunicarse a través del teléfono móvil y por ello en el último año ha sumado para la causa de META a 190 millones de usuarios. La empresa americana calcula que se envían al día entre 140.000 y 150.000 millones de mensajes y que cada usuario pasa al día más de media hora en la aplicación.

Por ello, en los últimos tiempos desde META vienen introduciendo novedades para mejorar la experiencia del usuario, como en su día fue la introducción de notas de voz, imágenes, vídeos y la posibilidad incluso de llamar a través de la aplicación utilizando la red de datos móviles. En los últimos meses, la empresa americana también ha hecho una fuerte apuesta por la inteligencia artificial, que ha generado una gran polémica por la seguridad de estos mensajes en los que el usuario interactúa con la IA de WhatsApp.

El truco de WhatsApp con la papelera

El día a día de millones de personas con WhatsApp está relacionado con las fotos y vídeos que se quedan en el dispositivo y que, cuando se acumulan, pueden hacer que el dispositivo funcione lento y mal. Esto puede suponer un problema para estos usuarios que no pueden disfrutar de la velocidad del dispositivo necesaria para desarrollar la función diaria. Esto se debe simplemente a que la cantidad de fotos y vídeos ha colapsado la memoria del teléfono.

Por ello, varios expertos han develado un truco de WhatsApp que tiene que ver con su papelera de reciclaje que no existe en esta aplicación. Para poder eliminar las fotos, vídeos y resto de archivos que han colapsado tu teléfono móvil, hay que adentrarse dentro de esta aplicación para poder borrar todo el consumo de memoria extra que hace que el terminal no funcione como debería.

Para ello, en caso de que tengas un teléfono móvil Android, en primer lugar te tendrás que dirigir a «Archivos» y después a «Almacenamiento interno». Una vez dentro, encontrarás todas las carpetas del sistema y tendrás que pasar por media – com.whatsapp – WhatsApp y media. Dentro de esta última carpeta podrás encontrar todos los archivos que proceden de esta aplicación. Si los eliminas, podrás ganar bastante memoria en el teléfono móvil.

En lugar de la carpeta «Media», para eliminar la base de datos de WhatsApp tendrás que acudir a «Base de datos» y hacer lo propio con las copias de seguridad y conversaciones que tengas guardadas y quieras suprimir. Si en realidad sólo quieres vaciar los chats de la aplicación, tendrás que acudir dentro de ella a la pestaña «Chats» y después dirigirte a los tres puntos y seleccionar «Ajustes». Después tendrás que ir a «Historial de chats» y eliminar los que no desees en «Vaciar todos los chats».

Para los usuarios que tengan iPhone y el sistema operativo iOS, simplemente tendrán que acudir a «Almacenamiento y datos», después a «Administración de almacenamiento» y, una vez dentro, podrán acceder a todos los archivos que quieran eliminar para mejorar el funcionamiento de su teléfono móvil.