Giro de 180º en WhatsApp: el cambio que está a punto de llegar por el que vas a tener que pagar

WhatsApp planea volver a introducir una suscripción mensual para sus millones de usuarios. Según han publicado varios medios expertos en la materia, una de las aplicaciones estrellas de Meta introducirá anuncios en los próximos meses y la opción para suprimirlos será abonar una cuota al mes, como en los inicios de la aplicación de mensajería instantánea. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio en el método de pago que llegará a WhatsApp en los próximos meses.

WhatsApp se ha convertido en una aplicación indispensable en el día a día de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo y los últimos reportes que salen de Meta apuntan a 3.300 millones de usuarios activos en enero de 2026. La apuesta por la inteligencia artificial, que llegó con polémica sobre la privacidad a la compañía, ha sido la última gran innovación procedente de Estados Unidos y todo apunta a que en 2026 llegará un cambio a WhatsApp más importante: la vuelta al método de pago.

WhatsApp nació el 22 de enero de 2009 para revolucionar la comunicación entre las personas y fue creciendo de la mano de los smartphones. Durante los primeros años de expansión, esta aplicación fue de pago y, cuando fue adquirida por Meta en 2016, esta suscripción fue eliminada por los dueños de Instagram y Facebook. Ahora, una década después, todo indica que WhatsApp volverá al método de pago y esto tiene que ver con los anuncios que llegan a esta aplicación de mensajería instantánea.

Este cambio que planea WhatsApp ha sido publicado por Android Authority y WaBetaInfo después de que los expertos hayan analizado el código y detectado en la versión beta de la aplicación varias funciones que no están activas y que hacen referencia a anuncios y a un modelo de suscripción opcional para poder eliminarlos. Este cambio podría llegar a WhatsApp durante este año 2026, año en el que ya se informó que llegarían los anuncios a la aplicación.

El cambio que planea WhatsApp en 2026

Así que, según Android Authority y WaBetaInfo, Meta planea introducir publicidad en los estados y canales y también ofrecerá una alternativa de pago para los usuarios que quieran omitir los anuncios que solo aparecerán en estas secciones dentro de la aplicación. Como informan estos medios, desde Meta buscarán adecuarse a las regulaciones y ofrecer más control para los que utilizan la aplicación en Europa, donde se espera la llegada de anuncios durante este año.

El cambio con respecto al método de pago fue descubierto en la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp, que informa en su código interno que la aplicación prepara la llegada de anuncios y una suscripción para poder eliminarlos. Android Authority ha ido más allá y también ha desvelado que la suscripción se iniciaría en cuatro euros mensuales, aunque desde la misma página web especializada también sugieren que podría ser de un dólar al mes, que al cambio son 0,84 euros. Con el pago de esta cantidad, los usuarios podrían ver los canales y estados de sus contactos sin anuncios publicitarios.

Aún no se sabe cuándo llegarán los anuncios a WhatsApp, pero lo que está claro es que llegarán tarde o temprano y lo harán con una suscripción mensual para los miles de millones de usuarios que tiene la aplicación en todas partes del mundo. Esto de momento no llegará a los mensajes privados, a los que no repercutirá este gran cambio que prepara WhatsApp.