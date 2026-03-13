El precio del combustible en las gasolineras de España no para de subir a raíz del estallido del conflicto de la guerra de Irán y de la subida del precio del petróleo. Todo ello a pesar de que las estaciones de servicios todavía siguen suministrando el diésel y la gasolina que recibieron hace semanas, antes de que empezara esta crisis. De esta forma, en la mayoría de las gasolineras el diésel ya ha alcanzado un precio de 1,80 euros, unos precios que también se alcanzaron en 2022 durante la guerra de Ucrania, y a raíz de los que el Gobierno de España decidió aplicar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.

Así, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible se aplicó en España precisamente cuando los precios de la gasolina y el diésel empezaron a superar el umbral de los 1,8 y 1,9 euros en abril de 2022, llegando incluso a rozar los 2 euros en verano de ese mismo año.

Por tanto, el precio del diésel ya ha superado en España los 1,8 euros por litro por primera vez tras el inicio de la guerra de Irán, mientras que el de la gasolina también sube con fuerza y se acerca a los 1,7 euros por litro, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Asimismo, durante estas semanas ya se ha ido produciendo una subida progresiva en el precio de los combustibles que se venden en las gasolineras de las distintas compañías, ya que, en algunos casos, como recogió OKDIARIO, las estaciones de servicio llegaron a hacer subidas de 6 céntimos en el precio del diésel en tan sólo un día, mientras que la gasolina experimentó subidas de 2 céntimos en una jornada.

Por otro lado, el diésel también llegó a experimentar una crecida del 25% en su precio tan sólo una semana después del estallido del conflicto, lo que supone ya un incremento de 50 céntimos en los bolsillos de los consumidores.



No obstante, por el momento, el Gobierno ha decidido no aplicar la bonificación al precio del diésel y la gasolina, a pesar de que ya se ha solicitado desde varios colectivos como los transportistas y desde las propias estaciones de servicio.

Cuerpo descarta aplicar de nuevo una bonificación al diésel y la gasolina

En concreto, Cuerpo ha anunciado que se van a aplicar medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas al campo y al transporte, y ha descartado a priori la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

En este sentido, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también se ha opuesto a rebajar el IVA de los alimentos al 0%, ya que considera que sería «un error».

«No estamos pensando en la bajada del IVA, porque no es eficaz para esto. Y desde luego, aquí sí que hablo como Sumar, nosotros somos partidarios del control de precios en la cesta de la alimentación. Ya lo hemos hecho en una ocasión. Aquí sí que hay una discrepancia en el Gobierno», ha precisado.