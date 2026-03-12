La concejal de Educación de Parla se presentó a las oposiciones amañadas por su propio equipo de gobierno

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Parla, Isabel María Ávila, ha sido una de las personas que se presentó a las oposiciones presuntamente amañadas por su propio equipo de gobierno. Tal y como ha podido contrastar OKDIARIO tras la exclusiva publicada este jueves, el DNI de esta concejal de Más Madrid aparece en la lista de presentados al examen.

Este periódico ya avanzó en el día de ayer que los aspirantes a auxiliar administrativo del Ayuntamiento socialista de Parla iban a impugnar el examen que hicieron el 10 de marzo por haber detectado irregularidades en la elaboración del mismo. Los postulantes aseguran que quien elaboró esta prueba siguió un patrón para tratar de favorecer a los allegados al alcalde, Ramón Jurado, o gente cercana al equipo del gobierno liderado por el PSOE.

Entre ellos, este viernes OKDIARIO ha conocido que se encuentra esta concejal de Más Madrid, que cobra un sueldo de 52.976 euros brutos anuales y que forma parte del equipo de gobierno, ya que en Parla gobierna el Partido Socialista con 11 concejales y Más Madrid con dos.

A la prueba, que cuesta 40 euros por las tasas, se presentaron cerca de 800 personas para un total de 24 plazas. Se trata de un examen con una pregunta y cuatro respuestas de A, B, C y D. De las 33 preguntas que tiene el test, 31 de ellas siguen un denominador común. Todas las respuestas acaban con un punto (.) al final. Salvo una. La respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.

Así es en 31 de las preguntas. Los denunciantes sostienen que, «para no levantar sospechas y que nadie consiga el 10», han colado dos preguntas que no siguen esta «clave».

«Normalmente, en todas las oposiciones suelen poner dos exámenes, el A y el B, para que no se copien los opositores; en este caso solo había un examen. Por ejemplo, en la convocatoria pasada en Parla se repartieron dos exámenes. Es una vergüenza», denuncia uno de los opositores que ha preferido mantener el anonimato.

«Al examen se han presentado muchas interinas administrativas que actualmente ya están trabajando en el Ayuntamiento de Parla y quieren quedarse esa plaza. Esas son las que pueden haber sido las receptoras del código», añade el denunciante.

Comisión de investigación

El Grupo Municipal Vox Parla, a través de su portavoz, Juan Marcos Manrique, va a solicitar formalmente la creación de una comisión de investigación para esclarecer «las graves irregularidades» denunciadas por los aspirantes en el examen.

Vox pedirá que se investigue de manera exhaustiva todo el procedimiento. Asimismo, el partido conservador considera que, si se confirman los hechos denunciados, deberán depurarse todas las responsabilidades, tanto administrativas como, en su caso, penales. «Los procesos selectivos deben regirse estrictamente por los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia. Los vecinos de Parla y todos los aspirantes merecen garantías de que las plazas públicas se adjudican de forma limpia y justa», ha concluido Manrique.

El Ayuntamiento de Parla

Por su parte, el Ayuntamiento de Parla ha trasladado en un comunicado que revisará las presuntas irregularidades denunciadas en un examen de un proceso selectivo de personal auxiliar administrativo, pese a que no ha tenido aún «constancia alguna» de alegaciones ni impugnaciones por parte de ninguno de los opositores.

«No teniendo constancia alguna de alegaciones ni impugnaciones de opositores/as, todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia», han señalado desde el Consistorio socialista.