Acaba de abrir en Madrid y está destrozando a Primark: la tienda de moda ‘low cost’ que triunfa con sus precios

La marca italiana de moda «low cost» Terranova ha abierto una nueva tienda en el centro comercial Madrid Sur, en Vallecas. El local, con una superficie de 1.300 m2, se encuentra en la primera planta del complejo y cuenta con las líneas Woman, Man, Kids y Underwear. Se trata del establecimiento más grande de Terranova en España hasta la fecha, con una inversión que supera el millón de euros. Según destaca la firma, el establecimiento incorpora el concepto de tienda «Riviera 2.0», que combina materiales naturales, iluminación ambiental y elementos digitales, como paredes LED, para crear un entorno joven, urbano y accesible. Incluye además un espacio destinado a la formación de equipos.

El plan de expansión del grupo para 2026 contempla la apertura de siete tiendas de Terranova en España que se sumarán a la de Madrid: Hospitalet de Llobregat, en Barcelona; Sevilla; dos tiendas en el área metropolitana de Madrid; y se está valorando Valencia y Alicante. «Por ahora estamos centrando nuestra estrategia en centros comerciales y retail parks, porque estas ubicaciones te permiten conocer mejor el potencial de una tienda, con sus datos de afluencia, pero también por el perfil de cliente de Terranova; sin embargo, no descartamos aprovechar si surge alguna oportunidad en centro ciudad», explica Julio Rey, responsable de Young Retail.

Terranova tiene establecimientos en los siguientes países: Arabia Saudita, Armenia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Francia, Georgia, Irak, Italia, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Líbano, Malasia, Marruecos, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Ucrania.

«Terranova es una marca internacional con una identidad muy sólida y un enorme potencial de crecimiento en España. En Young Retail apostamos por enseñas fuertes, con posicionamiento claro y recorrido a largo plazo, y trabajamos para desarrollarlas con una estrategia de expansión estructurada y ambiciosa. La apertura de Madrid Sur es un hito dentro de un plan de crecimiento muy relevante que estamos ejecutando en los próximos años», señala Julio Rey Albero.

La tienda de moda «low cost» cuenta con varios establecimientos en la Comunidad de Madrid. Una se encuentra en la calle Pablo Picasso, s/n, en Pinto. Otra está en la calle Oslo, 53, en Alcorcón. También dispone de un local en la avenida Premios Nobel, 5, dentro del centro comercial Oasiz en Torrejón de Ardoz. Todas ellas tienen un horario de apertura de miércoles a martes de 10:00 a 22:00 horas, excepto los domingos que abren a las 12:00 horas y cierran a las 21:00 horas.

«Estamos buscado operadores locales en España, Francia, Grecia y Portugal. Justo acabamos de cerrar un acuerdo con un socio local en Galicia y las primeras tiendas allí las abriremos próximamente en Tui y Pontevedra», asegura Matteo Nicolini, director de desarrollo de marca de Teddy Group, la empresa matriz.

Concepto Riviera 2.0

Riviera 2.0 destaca por crear un ambiente inspirado en la Riviera Romaña, con un espíritu libre y positivo en la nueva tienda en Madrid. Las tiendas ofrecen colecciones completas de Terranova para mujer, hombre y niño, ropa interior y accesorios y la estética transmite calidez y ligereza mediante materiales naturales, luz cálida e instalaciones dinámicas. La entrada es muy acogedora con la luminosa instalación «Ciao» y la pasarela central guía la experiencia de compra, evocando un paseo marítimo. Los probadores, sencillos y funcionales, incluyen cortinas a rayas al estilo balneario. Además, la omnicanalidad conecta lo físico y lo digital.

«Para apoyar nuestro crecimiento y resultar atractivos e innovadores a los ojos de nuestros clientes, es necesario estar al día de la evolución del mercado. Nuestros orígenes y nuestros valores son elementos distintivos que queremos poner en valor en todo el mundo con este nuevo formato, demostrando también atención a todos los instrumentos más modernos de contacto con los clientes», declara el director de desarrollo de Teddy, Luca Binci.

«La relación con los clientes es fundamental para nosotros y esta evolución pretende ser una forma de proporcionarles una dimensión adicional de la relación con la marca. También pretendemos reforzar una estrategia omnicanal que nos permita mantener la confianza de los clientes y la relevancia para ellos en cada momento de la compra», añade el director creativo de Terranova, Roberto Fantoni.