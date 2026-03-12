Antonio del Castillo felicita a la UCO: «Yo pedí su ayuda y me dijeron que había visto muchas películas»

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha trasladado este jueves sus «felicitaciones» a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), que desapareció en 2017 de camino a su casa.

«Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía me respondió que había visto muchas películas. A los resultados me remito», ha afirmado Del Castillo en sus redes sociales.

Más de 17 años después del crimen, el cuerpo de la joven sevillana continúa en paradero desconocido. Está previsto que Miguel Carcaño, único condenado por el asesinato, apure su condena y quede en libertad en mayo de 2030, con 46 años. Habrá pasado más de media vida en prisión. Los padres de Marta siempre han apuntado a su hermanastro, Francisco Javier Delgado, como el verdadero autor del crimen. Carcaño hizo lo mismo en su séptima versión de los hechos, pero la Audiencia de Sevilla ya no le creyó.

Nueve años de angustia y preguntas

La Guardia Civil ha confirmado este jueves que los restos óseos encontrados en una vivienda de Hornachos corresponden a Francisca Cadenas. Estaban enterrados bajo el suelo enlosado del patio de una vivienda propiedad de dos hermanos vecinos de la mujer. En el patio había numerosas macetas y varias lavadoras, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Casi nueve años han pasado desde su desaparición, nueve años en los que el misterio y la incertidumbre se han apoderado de una familia y de un pueblo. Ésta es la cronología de los hechos:

9 de mayo de 2017. Francisca Cadenas, de 59 años, desaparece en Hornachos. Salió de su casa sobre las 23 horas para entregar a su hija pequeña, de la que había estado cuidando durante la tarde, a un amigo de la familia. Tras dejarla, emprendió el camino de vuelta a su vivienda, situada a unos 50 metros, pero nunca llegó.

20 de mayo de 2017. Centenares de personas participan en una batida en los alrededores de Hornachos en busca de indicios, pero el operativo concluye sin resultados. Los dispositivos de búsqueda se multiplicaron en los meses posteriores.

16 de marzo de 2018. La Guardia Civil informa de que la búsqueda con cámaras especiales en más de una treintena de pozos del término municipal de Hornachos no ha detectado ningún indicio relacionado con la desaparición.

8 de diciembre de 2019. Vecinos y familiares se concentran en el pueblo reclamando avances y resultados en la investigación, una de las numerosas manifestaciones para mantener vivo el caso.

19 de noviembre de 2024. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incorpora a la investigación y crea un equipo conjunto con la Comandancia de Badajoz.

12 de febrero de 2025. La UCO reconstruye los últimos movimientos de Francisca durante la noche de su desaparición.

8 de mayo de 2025. Hornachos inaugura la travesía Francisca Cadenas, con la que da nombre al callejón donde se le perdió el rastro, a pocos metros de su casa.

2 de marzo de 2026. La UCO regresa al pueblo para recrear los últimos pasos de Francisca con la participación de las últimas personas que la vieron con vida aquel 9 de mayo de 2017.

9 de marzo de 2026. Dos hermanos, vecinos de la desaparecida, prestan declaración ante la UCO en calidad de investigados.

11 de marzo de 2026. La Guardia Civil encuentra restos óseos en la vivienda de los dos hermanos investigados, que acaban detenidos.

12 de marzo de 2026. Tras los análisis biológicos, la Guardia Civil confirma que los restos hallados en la vivienda de los dos hermanos corresponden a Francisca Cadenas. El municipio de Hornachos decreta tres días de luto oficial.