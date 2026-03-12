Última hora de la guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo hoy | Situación en Oriente Medio, reacciones en Europa y precio del petróleo

Los ataques derivados del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos continúan aumentando, y la tensión en Oriente Medio se agrava día a día. Esta guerra, que comenzó hace ya casi dos semanas, ha provocado más de 1.400 muertes en la región y ha obligado a cerca de medio millón de personas a abandonar sus hogares.

Por su parte, Irán ha designado a su nuevo líder supremo, Motjaba Jamenéi, quien asumirá el cargo tras la muerte de su padre el pasado sábado durante los ataques estadounidenses e israelíes, a pesar de las advertencias de Estados Unidos.

Sigue en directo y en tiempo real las últimas novedades sobre la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.