Última hora de la guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo hoy | Situación en Oriente Medio, reacciones en Europa y precio del petróleo
Sigue en directo la guerra de Irán y la última hora de los ataques de Israel y EEUU en el estrecho de Ormuz
Sánchez destituye a la embajadora en Israel en plena guerra con Irán
Los ataques derivados del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos continúan aumentando, y la tensión en Oriente Medio se agrava día a día. Esta guerra, que comenzó hace ya casi dos semanas, ha provocado más de 1.400 muertes en la región y ha obligado a cerca de medio millón de personas a abandonar sus hogares.
Por su parte, Irán ha designado a su nuevo líder supremo, Motjaba Jamenéi, quien asumirá el cargo tras la muerte de su padre el pasado sábado durante los ataques estadounidenses e israelíes, a pesar de las advertencias de Estados Unidos.
Italia denuncia un ataque a una de sus bases en el norte de Irak
El Gobierno de Irak ha denunciado este jueves un ataque contra una base militar italiana situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, si bien ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas.
«Condeno firmemente el ataque contra la base italiana en Erbil», ha dicho el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, antes de señalar que ha hablado con el embajador de Italia en Irak para abordar la situación, según un mensaje publicado a través de sus redes sociales.
«Afortunadamente, todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria», ha señalado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento.
Irán exporta más petróleo por el estrecho de Ormuz que antes de la guerra
Irán está exportando más petróleo actualmente que antes del 28 de febrero, cuando estalló la guerra.
Este hecho indica que mantiene el control mientras que el tránsito del resto de productores se encuentra paralizado.
Así lo afirma el diario estadounidense The Wall Street Journal, que cita datos de la firma de seguimiento de petroleros Kpler para apuntar que, desde el inicio del conflicto, siete buques han cargado crudo en la costa iraní y que en los últimos seis días el volumen medio cargado alcanzó 2,1 millones de barriles diarios, por encima de los cerca de 2 millones exportados en febrero.
Ocho muertos y 31 heridos en Beirut
Durante la madrugada de este jueves murieron ocho personas y otras 31 resultaron heridas en una zona de playa de Beirut, el peor ataque desde el inicio de la guerra en la capital.
«El balance por el ataque del enemigo israelí en Ramlet al Bayda en Beirut asciende a ocho fallecidos y 31 heridos», ha informado en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública.
Heridas dos personas en Kuwait por el impacto de un dron
Al menos dos personas han resultado heridas este jueves a causa del impacto de un dron en un «edificio residencial» en el sur de Kuwait, según han denunciado las autoridades kuwaitíes, que no se han pronunciado sobre el origen del lanzamiento, en pleno conflicto en Oriente Próximo.
«Un aparato no tripulado enemigo atacó un edificio residencial en una de las regiones del sur del país durante el amanecer del día de hoy», ha señalado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, quien ha agregado que el suceso ha dejado además «daños materiales», según un comunicado en redes sociales.
Las autoridades de Kuwait han asegurado durante los últimos días haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.
Explosiones en Dubái
Durante la mañana de este jueves se han escuchado varias explosiones en el centro de Dubái.
Una periodista de AFP ha sido quien ha visualizado nubes de humo disiparse minutos después de las detonaciones.
Irán permitirá el paso por el estrecho de Ormuz a petroleros con bandera de India
Irán va a permitir que aquellos petroleros que tengan la bandera de India transiten por el estrecho de Ormuz, según ha confirmado este jueves una fuente india.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de India y la embajada iraní en Nueva Delhi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La fuente india declinó ser identificada, alegando que no estaba autorizada a hablar con los medios, mientras que la fuente iraní señaló la sensibilidad del asunto. Un buque tailandés con destino al puerto de Puerto de Kandla, en el oeste de India, fue atacado en el estrecho el miércoles, lo que provocó fuertes críticas de Nueva Delhi.
El precio del crudo se acerca a los 97 dólares
El precio del petróleo Brent subía más de un 5% a las 8.16 horas, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, manteniéndose por encima de la cota de los 96 dólares por barril, lejos de los 118 dólares que tocó el pasado lunes.
No obstante, en la noche de este miércoles, el Brent volvió a perforar momentáneamente la barrera de los 100 dólares.
Pese a todo, el precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía casi un 5% antes de la apertura de las Bolsas del Viejo Continente, hasta los 91,49 dólares.
La decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas no ha detenido la escalada del precio del petróleo, que se ha disparado por el conflicto en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz.
Israel anuncia la muerte de cuatro «terroristas» en Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de cuatro «terroristas» de Hamás en dos operaciones.
«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado con precisión a dos terroristas de la organización terrorista Hamás, quienes planeaban un complot terrorista en el futuro inmediato y representaban una amenaza real para las fuerzas de las FDI que operaban en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas», ha anunciado un portavoz militar.
Tras ello, según el Ejército israelí, una de sus brigadas que trabajaba en «la operación para limpiar la zona de Rafá de infraestructura terrorista subterránea y terroristas», sus soldados «han localizado a dos terroristas adicionales en un recinto subterráneo, quienes han sido eliminados».
«Además, las fuerzas localizaron un alijo de numerosas armas en el recinto, destinadas a ser utilizadas por los terroristas contra las FDI», ha apostillado el portavoz.
Ataques a dos petroleros en el estrecho de Ormuz
Las autoridades marítimas del Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.
En concreto, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha notificado un incidente a cinco millas náuticas (unos ocho kilómetros) al sur de la ciudad iraquí de Basora, donde dos buques petroleros han sido objeto de ataques que han provocado incendios a bordo de las embarcaciones.
«Todos los miembros de la tripulación han sido evacuados», ha precisado el centro de operaciones, agregando que, por el momento, no se ha informado de «ningún impacto medioambiental» derivado de los estragos de los referidos ataques.
Por otra parte, a 35 millas náuticas (casi 65 kilómetros) al norte de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, otro misil ha alcanzado a un portacontenedores, provocando un «pequeño incendio» a bordo. De dicho ataque, pese a que la tripulación «se encuentra a salvo», no ha sido posible realizar una «evaluación completa» de daños, dado que la oscuridad lo ha dificultado.
Iustitia Europa denuncia a Trump y Netanyahu
La organización política española ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, de lesa humanidad y crimen de agresión contra Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
Los hechos por los que denuncian son el ataque a una escuela femenina de Irán que provocó la muerte de 165 niñas y la muerte de un sacerdote en Líbano mientras asistía a civiles tras un ataque militar.
Bahréin detiene a cuatro personas por «espionaje» para Irán
La Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Bahréin ha arrestado este miércoles a cuatro ciudadanos bahreiníes por su supuesta implicación en «actividades de espionaje» para la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero, respondiendo el país centroasiático con ataques a intereses estadounidenses en la región.
Además de los cuatro detenidos, tres de ellos varones y una mujer de 25, 34, 36 y 22 años, ha sido identificada una quinta persona que «se encuentra en libertad en el extranjero», según ha explicado el Ministerio de Interior de Bahréin en un comunicado.
Las pesquisas realizadas por las autoridades del país han revelado que el primer detenido, «siguiendo instrucciones de la organización y con la ayuda de otras personas», utilizó equipos fotográficos «de alta resolución» para fotografiar y registrar las coordenadas de lugares «vitales» e «importantes» en Bahréin.
Posteriormente, esa información era transmitida a la Guardia Revolucionaria de Irán a través de un «software cifrado», según ha agregado el Ministerio del Interior bahreiní en el comunicado.
El petróleo se dispara y supera los 100 dólares tras aumentar los ataques
El precio del petróleo se ha disparado más de un 7% a lo largo de esta madrugada tras incrementarse los ataques a barcos, puertos y otras infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico. De esta forma, la guerra de Irán empeora y lleva al barril de crudo de Brent, de referencia en Europa, a superar los 100 dólares por barril. Una situación que ha arrastrado a las Bolsas asiáticas, las más madrugadoras, a terreno negativo con caídas superiores al 1%.
Última hora de la guerra de Irán contra EEUU e Israel
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo sobre el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán hoy, jueves 12 de marzo.
Líbano, el único país de la guerra donde se combate cuerpo a cuerpo
Hezboláh ha reactivado el frente con Israel para vengar la muerte del ayatolá Ali Jamenei.
Tel Aviv ha respondido con ataques aéreos sobre el sur de Beirut y una ofensiva terrestre en la frontera entre ambos países.
Hezbolá asegura que su intervención responde a una «defensa existencial» frente a Israel, que ha seguido atacando posiciones del grupo desde el alto el fuego de 2024.
La decisión de abrir un nuevo frente ha provocado fuertes críticas dentro de Líbano, donde el conflicto ya ha desplazado a unas 700.000 personas, en un país que apenas alcanza los seis millones de habitantes.