El precio del petróleo se ha disparado más de un 7% a lo largo de esta madrugada tras incrementarse los ataques a barcos, puertos y otras infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico. De esta forma, la guerra de Irán empeora y lleva al barril de crudo de Brent, de referencia en Europa, a superar los 100 dólares por barril. Una situación que ha arrastrado a las Bolsas asiáticas, las más madrugadoras, a terreno negativo con caídas superiores al 1%.

En las últimas horas, las autoridades de diversos países han reportado numerosos ataques a este tipo de infraestructura. Por ejemplo, Omán se ha visto obligado a evacuar un puerto petrolero y varios buques tras sufrir impactos de proyectiles.

Por su parte, Reino Unido informaba a primera hora de la mañana «de un incidente a 35 millas náuticas al norte de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos». En concreto, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido que un «buque portacontenedores fue impactado por un proyectil desconocido, lo que provocó un pequeño incendio a bordo».

«Se recomienda a los buques que naveguen con precaución y reporten cualquier actividad sospechosa», han solicitado las autoridades británicas tras estos incidentes. Desde el 28 de febrero y hasta el 11 de marzo, «la UKMTO ha recibido 17 informes de incidentes que afectaron a buques que operan en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán».

El precio del petróleo se dispara

Estos problemas están siendo suficientes para impulsar el precio del petróleo al alza con fuerza pese a los esfuerzos políticos para relajarlo. Y es que Estados Unidos ha anunciado la liberación de 172 millones de barriles de crudo, como parte del acuerdo anunciado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para hacer lo propio con 400 millones de barriles a fin de compensar la escalada.

«El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana», ha anunciado el secretario de Energía, Chris Wright, en un comunicado en el que ha precisado que el proceso «tardará aproximadamente 120 días en completarse».

En ese sentido, el responsable estadounidense ha destacado que esta acción demuestra el «compromiso» del dirigente republicano con «proteger la seguridad energética de Estados Unidos gestionando responsablemente la Reserva Estratégica de Petróleo».

Por otro lado, Trump «se ha comprometido a reemplazar con creces estas reservas estratégicas con aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, un 20% más de los que se utilizarán, sin coste alguno para el contribuyente», en una medida que, ha manifestado, muestra sus diferencias con la administración anterior, la del demócrata Joe Biden, «que agotó y dañó las reservas petroleras estadounidenses».