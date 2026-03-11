Los países que forman la Agencia Internacional de Energía (AIE) han llegado a un acuerdo «por unanimidad»; en él, se comprometen a liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, con el fin de frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz en los mercados.

El director de la AIE, Fathi Briol, ha asegurado que el desbloqueo de estos millones de barriles supone la mayor inyección de reservas de petróleo de emergencia en la historia de la agencia. Es más, supone más del doble que el anterior récord de la Agencia Internacional de Energía, en la que se liberaron 182 millones de barriles de crudo por la guerra de Ucrania.

Esta medida pretende compensar el suministro que se perdió con el cierre del estrecho de Ormuz.

El director de la AIE ha subrayado la importancia de esta medida acordada para aliviar las tensiones en los mercados. Sin embargo, Briol ha recalcado que lo más importante es que se reabra el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Una decisión histórica

La decisión llega después de que el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán haya alterado el tráfico en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta, por el que transita una parte sustancial del petróleo que consume el mundo. La medida busca evitar que el shock de oferta se traslade con rapidez a la economía global y dispare aún más los precios del crudo.

Se trata de la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas en la historia de la AIE. El objetivo es inyectar rápidamente crudo en el mercado para compensar la pérdida de suministro provocada por la crisis en la región y contener la volatilidad del precio del barril, que ha llegado a superar los 90 dólares tras haber rozado incluso los 120 en los momentos de mayor tensión. Los gobiernos confían en que esta intervención envíe una señal clara a los mercados de que existe capacidad de respuesta ante posibles interrupciones del suministro energético.

La liberación de reservas se ejecutará de forma gradual y coordinada entre los países participantes, adaptándose a las circunstancias de cada uno. Aunque esta herramienta permite aliviar temporalmente el mercado y frenar subidas bruscas del petróleo, los expertos recuerdan que no es una solución estructural, sino un mecanismo de emergencia diseñado para ganar tiempo mientras se normaliza el suministro internacional. En cualquier caso, la magnitud de la operación refleja hasta qué punto el petróleo vuelve a situarse en el centro de la geopolítica mundial.