Feijóo sobre ‘Hodio’, la nueva herramienta de Sánchez: «Sienta cátedra sobre lo que sí domina, el odio»

Alberto Núñez Feijóo ha respondido en X a Pedro Sánchez tras la propuesta del presidente de impulsar «HODIO», una herramienta contra el odio y la polarización en redes sociales: «Sienta cátedra sobre una materia que sí domina: el odio»

El líder del PP ha criticado que «el presidente del muro, el socio de Otegi, el amigo de Maduro» sea quien impulse esta medida. «Quiere dar lecciones de paz quien no la practica ni en su patria», ha zanjado.

Feijóo ha recordado que es Sánchez quien ha pactado con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, y ha destacado que fue el presidente quien levantó, durante su debate de investidura en 2023, un muro entre españoles.

Aquí lo tienen. El presidente del muro, el socio de Otegi, el amigo de Maduro, sentando cátedra sobre una materia que sí domina: el odio. Quiere dar lecciones de paz quien no la practica ni en su patria. https://t.co/kc37aqRK3c — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 11, 2026

El presidente del Gobierno ha asegurado, en presencia de varios de sus 22 ministros, que esta herramienta permitirá al Gobierno medir la presencia, evolución y alcance de los discursos en las redes sociales.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha respondido a la medida del presidente. Para el alcalde de la capital, ha asegurado que «se va a investigar a sí mismo». «Ya era hora», ha completado a través de X.

Se va a investigar a sí mismo. Ya era hora. https://t.co/xetTwcp5Eb — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 11, 2026

‘HODIO’ llega tras el enfrentamiento con Musk

Esta decisión llega apenas unas semanas después de que Elon Musk señalase a Sánchez como «traidor al pueblo de España», tras anunciar que su Gobierno pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Tras su anuncio, Musk le tildó de «sucio» y de «auténtico fascista totalitario».

Sánchez ha señalado implícitamente al dueño de X: «Cuando los tecnooligarcas decidieron imponer su agenda política en redes sociales, pasamos de la libertad de expresión a la libertad de agresión». El presidente ha asegurado que cuando el magnate tecnológico compró X, los discursos de odio se dispararon un 50%.

Pavel Durov, empresario ruso propietario de Telegram, también cargó duramente contra Sánchez tras anunciar sus medidas contra las redes sociales. En un mensaje que llegó a todos sus usuarios en España, tildó la propuesta de «amenaza a la libertad en Internet» y advirtió que «España podría convertirse en un estado de vigilancia».