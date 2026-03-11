Hasta 77 socialistas europeos, 15 de ellos del propio PSOE español, se han posicionado esta semana en contra de la política en materia de Vivienda de Pedro Sánchez apoyando un demoledor Informe de Vivienda que rechaza medidas intervencionistas incluidas en la Ley de Vivienda del Ejecutivo y pide actuar «estrictamente» contra la okupación y rebajar los impuestos.

Los eurodiputados no comulgan con el «Sanchismo» y así lo han hecho saber con sus votos. El texto ha sido aprobado en Bruselas por 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones.

Los eurodiputados socialistas españoles Jonás Fernández, Iratxe García Pérez, Sandra Gómez López, Hana Jalloul Muro, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, César Luena, Cristina Maestre, Idoia Mendia, Javier Moreno Sánchez, Leire Pajín, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Elena Sancho Murillo, Rosa Serrano Sierra han dado su sí al documento elaborado por el eurodiputado del PP, Borja Giménez Larraz.

Fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO sostienen que el PSOE en vez de votar contra del fragmento que rechaza la okupación ilegal, por ejemplo, se abstuvieron dejando un texto final que contiene esos elementos y al que finalmente dieron su «sí».

Una forma discreta de posicionarse contra las actuaciones de Sánchez sin enemistarse de pleno con la formación que Gobierna en España.

El análisis identifica como uno de los principales problemas estructurales la escasez de oferta residencial, en un contexto en el que los precios de la vivienda en la UE han aumentado un 61% entre 2010 y 2025 y los alquileres cerca de un 30%.

Larraz ha recibido así un amplio apoyo de la Cámara y, como viene siendo costumbre en los últimos meses, también de un elevado número de socios de Sánchez en la coalición socialista de Europa.

El socialismo rechaza la okupación

Los socialistas europeos no comulgan con las medidas impuestas por Sánchez y su Ejecutivo en materia de vivienda en España. Hace poco más de un mes ya reconocieron estar a favor de imponer «medidas estrictas contra la okupación» y una importante bajada de impuestos en el sector inmobiliario para toda la UE.

Sin ir más lejos, Irene Tinagli, miembro del grupo formado por socialistas y demócratas y presidenta de la comisión sobre la Crisis de la Vivienda en Bruselas defendió hace algunas semanas de manera pública los derechos de los propietarios frente a la okupación ilegal:

«Debe haber un equilibrio. No se puede subir el alquiler de la noche a la mañana a los inquilinos, pero los propietarios también merecen ser respetados y necesitan incentivos para alquilar sus viviendas porque a veces tienen miedo y recelos», apuntó.

Esta idea, incluida en el informe y contraria a la respaldada por el Gobierno español, ha sido ahora apoyada por una amplia mayoría de la Eurocámara, incluidos los 15 diputados del PSOE de España. Es decir, colegas de Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez.

Las fuentes consultadas achacan este acuerdo a la diferencia existente entre el radicalismo de Sánchez y las ideas del resto de demócratas europeos.

Esa brecha es tal que la única diputada del PSOE en la Comisión de Vivienda, Alicia Homs, buscó suplente el día de la votación del informe para evitar figurar como defensora de las medidas que incluía.

A favor de revisar el IVA

El texto incluye referencias a la protección del derecho de propiedad frente a la okupación ilegal y plantea estudiar medidas para atraer inversión privada, entre ellas revisar la normativa del IVA para permitir tipos reducidos en la construcción, renovación o alquiler de vivienda y reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones en la financiación del sector.

La Eurocámara también pide prestar especial atención al acceso a la vivienda para jóvenes, compradores primerizos y familias con dificultades económicas, así como reforzar las políticas para combatir el sinhogarismo y mejorar la recopilación de datos europeos sobre vivienda.

Aunque el informe no tiene carácter legislativo, pretende servir de base para futuras iniciativas de la Comisión Europea destinadas a abordar una crisis habitacional que afecta a millones de ciudadanos en el bloque.

Desde ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, celebran la aprobación en el pleno del Parlamento Europeo del Informe y consideran que se trata de una apuesta clara por la construcción de vivienda en alquiler asequible y por rebajar el IVA para la construcción de vivienda.

Subrayan, además, la importancia de que todo ello se haga aplicando un tipo superreducido y que se haya tenido en cuenta la reducción de los plazos de concesión de licencias a los 60 días máximo.