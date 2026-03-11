Ortega Smith llamaba «ratas» a los cargos de Vox que discrepaban y rompían la disciplina interna

El ex secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, llamaba «ratas» a todos aquellos miembros de la formación que criticaran al partido. Como secretario general y vicepresidente de la formación, Ortega Smith no consentía que se llevara la contraria públicamente a la línea argumental marcada desde su dirección.

Para el ex de Vox, todos aquellos que manifestaban discrepancias con Bambú en los medios de comunicación o incluso en redes sociales eran «ratas». Según señalan miembros de la formación que lo vivieron en sus propias carnes, este tipo de calificativos «eran frecuentes» en Ortega Smith. «Los decía abiertamente», señalan, recordando que cuando estaba al frente de la secretaría general, el ambiente era «pura disciplina militar».

De hecho, fue él quien reformó, siendo vicepresidente, los estatutos internos de Vox al endurecer como «infracción grave» toda aquella manifestación que dañara «la imagen pública del partido, sus órganos o afiliados», en junio de 2023. Una disciplina que contempla la sanción no solo en las declaraciones a la prensa, sino también en las redes sociales personales.

Ortega Smith rompe la disciplina que él impuso

Sobre todo desde el pasado año, Ortega Smith empezó a mostrar sus desavenencias con la dirección nacional del partido, con continuas ruedas de prensa y entrevistas, que concedía sin el visto bueno de la vicesecretaria de comunicación –como estipulan las normas internas de la formación–. Una dinámica que fue censurada por Garriga, al frente de la secretaría general, en reiteradas ocasiones a través de llamadas de atención por email sin respuesta, a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Cuestionar públicamente la estrategia del partido y erosionar su autoridad orgánica fue tipificado –por ti mismo– como falta grave (muy grave si la comete un cargo electo y/o orgánico) en los estatutos que promoviste como secretario general, época en la que ante todos nosotros calificaste innumerables veces como ‘ratas’ a todos los que manifestaron discrepancias públicas», le recordó Garriga en noviembre como ultimátum tras reiterados email y mensajes de WhatsApp sin contestación.

«Nunca haremos lo mismo contigo», añadió Garriga, rogándole que cesara en su empeño de «sembrar dudas internas» en el momento precisamente de mayor crecimiento de la historia de Vox, pidiéndole autocrítica por sus «pésimos resultados en Madrid», así como que cesaran los «comentarios despectivos» hacia compañeros de formación que habían tomado su relevo y a los que «se negaba incluso a saludar», como el portavoz nacional de Vivienda, Carlos H. Quero.

De celos a Isabel Pérez Moñino a críticas a Quero

Ortega Smith llevaba desde noviembre de 2023 marcando distancia con la dirección general de Vox, saltándose los códigos internos. Las manifestaciones de Ferraz ante la sede del PSOE fueron un punto de inflexión. El ex secretario general se encaró con policías enviados por la Delegación de Gobierno para frenar las protestas sin avisar siquiera de su asistencia a las protestas.

Una actitud que se percibió en el partido como un desafío a la cúpula para aumentar la popularidad, mientras cogía fuerza el rumor de que trataría de rivalizar con Santiago Abascal en las primarias de enero de 2024.

Tras no lograr ni siquiera los avales necesarios y salir refrendado Abascal, Ortega Smith comenzó una guerra interna con la excusa de ser uno de los «fundadores» de la formación, señalan en Vox, para desacatar los estatutos internos y exponerse a la opinión pública desacreditando a la cúpula y denunciando «falta de democracia interna», pese a que él mismo había impulsado el nuevo estatuto.

Garriga desde el pasado abril intentó reconducir la situación tras que Ortega Smith participara en un acto político en Cantabria, que, pese a anunciar en redes sociales, no comunicó a Bambú, teniendo en cuenta además que el acto no tenía nada que ver con el Ayuntamiento de Madrid –donde él era portavoz– ni tenía ya vicepresidente, un cargo que Abascal había delegado también en Garriga.

Después de pedirle que cesara de incumplir las normas internas del partido tras numerosos episodios similares en otros territorios nacionales, Smith ni aceptó comer con él para «debatir», señala.

Además, son conocidos en la formación los celos de Ortega Smith a Isabel Pérez Moñino, portavoz nacional de Agenda España y la cara más visible del organigrama madrileño, alzada en la cúpula como una de las referentes en la batalla contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), a quien intentó pisar en varias ocasiones con convocatorias simultáneas a la prensa para anunciar medidas en la comunidad de Madrid sin tener competencias, como en el caso del centro de menas en Hortaleza, donde Smith, sin consultar a la dirección nacional, aseguró que Vox construiría ahí un parque de viviendas.

El punto de no retorno llegó este noviembre, cuando Abascal nombra a Carlos H. Quero como portavoz adjunto en el Congreso en su sustitución, y a Julia Calvet como miembro del Comité Ejecutivo, relevando del cargo a Smith, que se quedaba apartado definitivamente de los cargos orgánicos a nivel nacional.

La reacción encolerizada del que fuera mano derecha de Abascal llevó a la cúpula a expulsarlo de la militancia de Vox, por no asumir el cambio de portavocía en el Ayuntamiento de Madrid a Arantxa Cabello. Lo que se materializará en pocos días en su expulsión definitiva del Grupo Municipal al Mixto.