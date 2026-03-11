Hoy, 11 de marzo de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de brumas matutinas, sin descartar bancos de niebla. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo y variable, predominando del sur en el litoral y del oeste en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente, ofreciendo un lienzo de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 16 grados, la mañana se presentará fresca, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo bajo la luz del sol que asomará a las 07:10. La brisa suave, con vientos del sureste a 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 17 grados, haciendo que el ambiente se sienta más cálido.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, invitando a los barceloneses a salir y disfrutar de la ciudad. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 16 grados, mientras que la humedad, que se mantendrá en niveles moderados, evitará que el ambiente se sienta pesado. Aunque hay un leve riesgo de chubascos hacia la noche, la jornada promete ser mayormente tranquila, con el sol despidiéndose a las 18:53, dejando un hermoso atardecer para cerrar el día.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y nubes grises

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día marcado por el viento fuerte que sopla del sur, creando un ambiente tenso y expectante. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados, mientras la humedad se mantiene alta, alcanzando hasta el 95%.

A diferencia de la calma matutina, la tarde promete un cambio notable. Con una probabilidad de lluvia del 5% y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:09. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 7 grados y la sensación térmica será similar. La probabilidad de lluvia es nula, lo que promete un inicio de jornada agradable.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 16 grados, con un cielo que se tornará parcialmente nublado. La brisa será suave, con vientos del sur a 5 km/h y la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. La puesta del sol será a las 18:52, brindando casi 12 horas de luz.

Cielo alternando nubes y claros en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La atmósfera tranquila invita a realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando el buen tiempo que nos acompaña.