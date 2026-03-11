El hombre más longevo de EE.UU. tiene 10 hijos y en su plato nunca faltan estos alimentos

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El avance de la medicina y la investigación científica, junto con hábitos saludables en alimentación, actividad física y descanso, permiten que la esperanza de vida sea mayor que hace algunas décadas. Si bien llegar a los 100 años de edad es algo extremadamente raro, algunas personas logran superar esa barrera y convertirse en ejemplos de longevidad excepcional. Uno de ellos es Luis Cano, considerado el hombre más longevo de EE.UU. con 111 años. Cano nació en Andes, Antioquia, Colombia, el 9 de diciembre de 1914, y emigró al país norteamericano hace más de tres décadas.

Según la plataforma LongeviQuest, Cano está entre las personas más longevas del mundo. Su caso despierta interés no solo por su edad, sino también por su estilo de vida y por los alimentos que forman parte habitual de su dieta. Aunque no existe una fórmula mágica para vivir más de un siglo, diversos especialistas coinciden en que la alimentación tiene un papel fundamental en la salud a largo plazo. La dieta del hombre más longevo de EE.UU. incluye alimentos sencillos y nutritivos como aguacates, verduras y judías o legumbres, ingredientes que aparecen con frecuencia en dietas asociadas con la longevidad. De acuerdo con especialistas en nutrición, estos alimentos aportan vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes que contribuyen a prevenir enfermedades y a mantener el organismo en buen estado. Además, instituciones médicas y nutricionales destacan que una dieta rica en productos vegetales puede favorecer la salud cardiovascular, la digestión, el funcionamiento del cerebro y el mantenimiento de la energía a lo largo de los años.

Qué come el hombre más longevo de EE.UU.

Aguacates: una fuente de grasas saludables para el corazón

El aguacate es uno de los alimentos que forma parte de la alimentación habitual de Luis Cano. Este fruto es reconocido por su alto contenido en grasas saludables, especialmente grasas monoinsaturadas, que pueden beneficiar al sistema cardiovascular.

Según la dietista Julia Zumpano, de la Clínica Cleveland, estas grasas cardiosaludables pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”. «Mantener niveles bajos de este tipo de colesterol es clave para disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares», menciona.

Además, el aguacate contiene potasio, un mineral esencial que contribuye al control de la presión arterial. «La presencia de este nutriente es importante porque la hipertensión es uno de los factores de riesgo más comunes en problemas cardiovasculares», advierte Zumpano. Por lo tanto, incorporar alimentos ricos en potasio puede ayudar a mantener un equilibrio adecuado en el organismo.

La Clínica Cleveland también destaca que el aguacate es una buena fuente de fibra soluble e insoluble. Este nutriente favorece la digestión, ayuda a mantener la regularidad intestinal y contribuye a controlar los niveles de colesterol y azúcar en sangre.

Por otro lado, compuestos como la luteína, el folato y los ácidos grasos omega-3 de origen vegetal presentes en el aguacate pueden apoyar la salud cerebral y reducir la inflamación causada por los radicales libres.

Legumbres y judías: proteínas vegetales para la longevidad

Otro grupo de alimentos presentes en la dieta del hombre más longevo de EE.UU. son las judías o legumbres, que incluyen lentejas, garbanzos y distintos tipos de frijoles. Estas legumbres se consideran alimentos altamente nutritivos y forman parte de muchas dietas saludables en todo el mundo.

De acuerdo con Miami Jewish Health, las legumbres contienen una combinación valiosa de fibra, proteínas vegetales, vitaminas del complejo B, hierro, potasio y otros micronutrientes esenciales.

El alto contenido en fibra de las legumbres contribuye a mejorar la salud digestiva y a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Esto resulta especialmente importante en la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

«Asimismo, su aporte de proteínas vegetales ayuda a mantener la masa muscular, un aspecto fundamental para conservar la movilidad y la fuerza física en edades avanzadas», destacan los expertos.

Verduras y alimentación vegetal: claves para una vida larga

Las verduras constituyen otro pilar en la alimentación asociada con la longevidad. Según la Fundación Española del Corazón, estos alimentos se caracterizan por su baja densidad calórica, su alto contenido de agua y su riqueza en fibra, vitaminas y minerales.

«Entre sus nutrientes destacan la vitamina A, la vitamina C, el ácido fólico y diversas vitaminas del grupo B, además de minerales como calcio, hierro, magnesio y potasio», afirman los profesionales.

A su vez, indican que el consumo frecuente de verduras aporta antioxidantes y compuestos vegetales que ayudan a proteger las células del daño oxidativo. Estos compuestos están relacionados con la prevención de diversas enfermedades crónicas y con el mantenimiento del bienestar general.

En este sentido, la Unión Vegetariana Española señala que las dietas basadas en alimentos vegetales pueden reducir significativamente el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2, el cáncer o las enfermedades cardíacas.