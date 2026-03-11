La AEMET activa todas las alarmas en estas zonas de España y teme lo peor: «Acumulados significativos»

Todas las alarmas están activadas en estas zonas de España y teme lo peor, hay acumulados significativos que pueden acabar siendo de récord. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor en vista de una nueva tanda de lluvias que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de empezar a ver una primavera de esas que no parece lo que pensábamos, sino todo lo contrario. Nos vamos a enfrentar a un giro importante de guion en estas próximas horas.

Los expertos de la AEMET no dudan en activar todas las alarmas en unas zonas en las que el agua puede convertirse en un problema. Es hora de ver lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados cambios en un abrir y cerrar de ojos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que esperaríamos ver una primavera que parece que se resiste a llegar.

Acumulados significativos hacen temer lo peor

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio importante, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden hacernos ver que lo peor puede estar a la vuelta de la esquina. Es hora de saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días.

Una novedad destacada que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Con unas borrascas que no se detienen y nos dejan unas alarmas activadas en algunas partes del país. Es hora de conocer lo que puede pasar en este ecuador de semana con más lluvias y una serie de elementos que van y vienen.

Estaremos pendientes de un cielo que puede traernos más de una sorpresa en unas horas en las que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas de estas zonas. Sin duda alguna, tocará saber qué nos dice una previsión del tiempo que puede llegar con sorpresas inesperadas. Por lo que, tocará estar pendientes de una novedad que puede convertirse en la antesala de algo más.

Se activan todas las alarmas en estas zonas de España y temen lo peor

La realidad es que llueve sobre mojado y lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para una serie de cambios que pueden ser claves en unos días en los que la situación puede verse afectada por determinadas situaciones. Es hora de ver qué es lo que puede pasar en breve.

Los expertos de la AEMET nos advierten de que: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la Península y Baleares con la entrada de las altas presiones desde el Atlántico. No obstante, aún se mantendrán la inestabilidad en el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en regiones del sur de la Comunidad Valenciana, pudiendo darse acumulados significativos al norte del cabo de la Nao. A lo largo del día tenderán a cesar y a abrirse claros. Por otro lado, el paso de un frente tenderá a cubrir los cielos de oeste a este en el tercio norte peninsular, con lluvias débiles afectando a Galicia, área cantábrica y Pirineos. Cielos poco nubosos o despejados en el cuadrante suroeste y poco nubosos o con intervalos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional en otros puntos de Baleares. Cota de nieve en el entorno de los 1500 metros subiendo por encima de 2000 m. en el sureste peninsular y en 1800/2000 m. en el extremo norte. En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores del tercio oriental peninsular, Galicia, Cantábrico y Baleares. Temperaturas máximas en ascenso en la Península, en general ligeros en el tercio norte y llegando a localmente notables en la meseta Sur e interior de Andalucía. Mínimas en ascenso en Galicia y meseta Sur, predominando los descensos en la Norte, entorno de la Ibérica, Ebro y Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto del país. Heladas débiles en montaña, pudiendo darse localmente en la meseta Norte».

Las alertas estarán activadas en estas zonas del país: «Soplará aliso fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el Cantábrico y viento flojo en general en el resto; predominando la componente norte en Baleares y fachada oriental peninsular, la este en la mitad sur y la oeste en la norte. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes con posibles acumulados significativos en el sur de la Comunidad Valenciana. Ascensos localmente notables de las máximas en la meseta Sur e interior de Andalucía».