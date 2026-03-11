Economía de guerra: piden que los ciudadanos guarden 90 euros en efectivo

Suecia ha pedido a sus ciudadanos que guarden en casa 90 euros de dinero en efectivo por la guerra. El conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto en alerta a Europa y algunos países ya están haciendo recomendaciones a sus ciudadanos por miedo a que la situación vaya a más e incluso se colapse el sistema financiero. Consulta en este artículo todo lo que ha pedido el Banco Central de Suecia a sus ciudadanos y los 90 euros de efectivo que tienen que guardar por la guerra.

El Banco Central de Europa ha hecho una publicación en su página web oficial en la que ha hecho una serie de recomendaciones a sus ciudadanos ante el momento de tensión global que se vive en el mundo. El Riksbank ha pedido a los suecos que tengan 90 euros en efectivo en casa por si la guerra va a más y también ha pedido que tengan a mano diferentes métodos de pago por si el sistema bancario colapsa durante unos días y tienen que recurrir a otro método de pago.

«La situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia podrían generar vulnerabilidades en el sistema de pagos. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía se asegure de tener diferentes métodos de pago, como efectivo, tarjetas y acceso a servicios de pago a través del móvil», ha informado el Banco Central de Suecia a través de un artículo publicado en su página web que resume la inestabilidad y el temor a una gran guerra ante el conflicto que hay a día de hoy en Oriente Medio.

90 euros de efectivo por la guerra

Por ello, el Banco Central de Suecia ha pedido a sus ciudadanos que guarden en sus casas 90 euros de efectivo en caso de que la guerra vaya a más. «El Riksbank recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1000 coronas suecas en efectivo por adulto. Esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales», informa en su artículo, en el que también añade que estas cantidades tendrán que ser mayores en las unidades familiares más grandes.

Además de guardar 90 euros en efectivo por la guerra, el Banco Central de Suecia también ha recomendado que los hogares tengan a mano al menos dos tarjetas diferentes, como «Visa y Mastercard». «Esto significa que se puede pagar con un tipo de tarjeta incluso si surgen interrupciones con otra», ha informado, y también ha recomendado a los que dispongan de métodos de pago relacionados con Apple Pay y Google Pay que tengan a mano las tarjetas físicas en caso de que colapse esta forma de pago electrónico.

El Riksbank también ha hecho mención al Swish, que es el Bizum sueco, dejando claro que puede ser una alternativa en caso de que se caigan los métodos de pago tradicionales por el colapso del sistema bancario. «Si los pagos con tarjeta no funcionan, es posible que Swish sí lo haga. Por lo tanto, se recomienda al público en general que proteja sus opciones de pago mediante el acceso a esta infraestructura», informan.

Esto dice el Banco de España

El periodista de La Sexta José María Camarero ha opinado sobre la decisión de Suecia de pedir a los ciudadanos que guarden 90 euros de dinero en efectivo por la guerra y también se ha pronunciado sobre las directrices del Banco de España en estos casos.

«Una familia de cuatro miembros tendría que guardar 360 euros para afrontar gastos básicos por si se acaban los métodos digitales», ha dicho este experto en la materia, poniendo encima de la mesa el caso de una familia que tenga varios miembros. «Lo que dice el Banco de España es que sería bueno que todos tuviéramos en nuestra cuenta corriente el importe de entre tres y seis meses de gastos fijos», dice sobre las publicaciones recientes que se han hecho sobre lo que ordena el Banco de España en estos casos.

La prioridad del Banco de España es que los ciudadanos tengan el dinero a recaudo en sus cuentas bancarias por las dificultades de que el sistema financiero colapse, pero en casos determinados también ha recomendado disponer de cantidades en efectivo suficientes para cubrir al menos tres meses de gastos fijos.