La guerra en Oriente Medio afecta a la selección femenina: retrasa su viaje a Turquía al viernes

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido retrasar el viaje a Turquía de la selección femenina, donde debe enfrentarse el sábado a Ucrania en partido de la segunda jornada del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 por la guerra en Oriente Medio.

«La Selección española retrasa por el momento su viaje a Turquía, previsto para este jueves 5 de marzo, al viernes día 6», ha explicado la Federación en la noche de este miércoles a la espera de que UEFA les pueda dar una respuesta y debido a la situación generada por el conflicto bélico en Oriente Medio que ha afectado también a ese país.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que ya ha «expresado las advertencias más claras» para evitar que se repitan ataques a su territorio, en referencia al misil iraní que fue derribado en el espacio aéreo turco. Un misil lanzado desde Irán a través del espacio aéreo iraquí y sirio fue interceptado este miércoles al entrar en territorio turco por defensas antimisiles de la OTAN, ubicadas en el Mediterráneo oriental, según un comunicado del Ministerio de Defensa turco. Restos del proyectil interceptado cayeron en suelo turco sin causar víctimas ni heridos, confirmó esa nota.

El conjunto de Sonia Bermúdez, que goleó el martes a Islandia (3-0) en el primer encuentro de la fase de clasificación mundialista disputado en Castellón, debe jugar el sábado ante el cuadro ucraniano a partir de las 18.00 horas en el estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, ubicada en la zona sur de Turquía, en el mar Mediterráneo.

La preocupación en el organismo federativo y en la propia selección nacional es patente y se está monitorizando la situación entre las dos asociaciones e incluso la propia UEFA porque no se quiere poner en riesgo a la expedición que debe viajar, con lo que incluso no se descarta el aplazamiento del choque.