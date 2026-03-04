Los historiadores lloran de emoción: recuperan una de las siete maravillas del mundo en bloques de 80 toneladas

Un grupo de historiadores y arqueólogos ha logrado sacar del fondo del mar Mediterráneo 22 bloques del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo que yace desde hace cientos de años en las aguas de Egipto. Esta joya arquitectónica de la época está en el punto de mira del programa PHAROS, que tiene como objetivo reconstruir digitalmente esta joya que es historia de la humanidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos hallazgos que conciernen al Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo.

«El objetivo es la creación de un gemelo digital, un modelo virtual que ofrecerá la posibilidad única de ‘visitar’ el Faro de Alejandría como si el tiempo no hubiera transcurrido». Estas fueron las declaraciones realizadas después de este hallazgo por parte de Isabelle Hairy, arqueóloga y arquitecta del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS). Esta experta en la materia lidera un proyecto con el Gobierno de Egipto en el que participan arqueólogos, historiadores, arquitectos y numismáticos que tiene como objetivo la reconstrucción virtual del Faro de Alejandría.

El programa PHAROS tiene como objetivo la reconstrucción virtual de una de las siete maravillas del mundo moderno que fue construida en el siglo III a.C. en la isla de Faro, situada en Alejandría (Egipto). Esta joya arquitectónica fue la que guio a los navegantes de la zona hasta que, sobre el año 1300, tres terremotos la dejaron prácticamente en ruinas. Fue en 1477 cuando las piedras de los cimientos del Faro fueron reutilizadas para la construcción de la fortaleza de Qaitbay, en Alejandría. Este fue el fin de esta torre de 100 metros que durante más de 1.000 años fue la estructura más alta construida por el hombre.

El Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo

Por ello, el programa PHAROS ha puesto una de las siete maravillas del mundo que está enterrada en las aguas del Mediterráneo y de la que se rescataron hace unos meses 22 bloques que tienen más de 2.200 años de antigüedad. Las piezas que se han encontrado son los dinteles y jambas de su monumental puerta, grandes losas de la base y demás piezas que ayudarán a poder crear la reconstrucción virtual de esta joya de la humanidad.

Ahora, la segunda fase del proyecto PHAROS se centrará en realizar un escaneo tridimensional de estas piezas recogidas del Mediterráneo y, posteriormente, la Fundación Dassault Systèmes realizará una reconstrucción virtual del faro, digitalizando cada bloque para ser colocado de forma virtual en la posición exacta en la que se ubicó hace miles de años.

«Esta reconstrucción tridimensional del faro permitirá a los investigadores exponer cualquiera de las hipótesis posibles sobre su edificación: desde los métodos constructivos empleados por los ingenieros griegos del siglo III a. C. hasta las causas que provocaron el derrumbe del faro varios siglos después», señaló hace unas semanas National Geographic. Este proyecto llevado a cabo en Francia y Egipto tendrá su propio documental de 90 minutos que se titulará ‘El Faro de Alejandría’ y que se estrenará este año en France Télévisions.