Adiós al papel higiénico como lo conoces: éste será su sustituto y no tiene rival

El papel higiénico tiene los días contados, parece que ya tiene fecha para su desaparición y en breve tendrá un sustituto. Los baños de todo el país tendrán que adaptarse, al igual que las personas a no usar papel. Esta costumbre está poniendo en riesgo el planeta, es un elemento que podemos sustituir por otro más sostenible. Quizás recordemos estos tiempos del papel higiénico con nostalgia dentro de unos años, cuando ya habrá pasado a la historia y casi nadie recuerde cómo era ir al baño antes.

Adiós al papel higiénico

Hay un elemento que se agotó durante la pandemia en una reacción totalmente inesperada, el papel higiénico. Más allá de ir al supermercado en busca de agua, pasta o arroz, elementos básicos para la supervivencia del ser humano. Se agotaría el papel higiénico, las colas con este papel fueron históricas.

Usar este elemento quizás tenga los días contados, de hecho, hay países que ya los están empezando a eliminar. Dejamos atrás el papel higiénico y optamos por otro sistema un poco más efectivo. El papel no acaba con la suciedad del todo, pueden quedar restos si vamos con prisa o las deposiciones son un poco más pastosas de lo habitual.

Además, al limpiarnos estas zonas tan delicadas podemos tener algún que otro problema a la hora de usar el papel higiénico. Pueden quedar algunas rojeces que a la larga derivan en problemas de piel o incluso en infecciones. Muchos médicos recomiendan dar paso al futuro, dejando atrás este tipo de sistema.

Para conseguir acabar con cualquier rastro de suciedad, no hay nada mejor que agua y jabón. Dos elementos que podemos encontrar en el bidet o en algunos baños con sistema de limpieza. Japón es uno de los países que opta por lavar directamente la zona con agua y de esta manera queda perfectamente limpio.

Un poco incómodo si vamos fuera de casa, quizás los baños públicos empiecen a cambiar, dejando atrás un papel, que quizás tampoco este presente en algunos momentos del día. Tocará buscar una solución a este fin del papel higiénico antes de que sea tarde y empezar a preparar el baño de nuestra casa para darle salida al agua y el jabón básicos para la correcta higiene de esta zona.