El gran cable submarino que nos trajo internet ha reventado por completo: imposible arreglarlo

Adiós al cable más importante de la historia de internet. Recientemente, se ha procedido a retirar del fondo del Atlántico el TAT-8, el primer cable transoceánico hecho con fibra de vidrio. Este fue el primer cable que conectó Estados Unidos con Europa y tuvo una vida de 18 meses, cuando alcanzó su capacidad máxima. Tras averiarse en 2020, 34 años después una empresa especializada ha procedido a retirarlo del fondo del Atlántico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cable más importante de la historia de internet.

Para entender el presente y presagiar lo que puede ocurrir en el futuro, hay que retroceder al pasado. Concretamente, en este caso, al 14 de diciembre de 1988, fecha que marcó un antes y un después en lo que hoy conocemos como internet. Ese día se creó uno de los mayores avances de la humanidad hasta la fecha: un nuevo cable de fibra óptica capaz de cruzar el océano Atlántico para transportar información a la velocidad de la luz desde Estados Unidos a Europa. Su coste total fue de 335 millones de euros.

El nombre de esta obra faraónica fue TAT-8, por las siglas Trans-Atlantic Telephone 8, y fue creado por AT&T, British Telecom y France Telecom. Este cable de 5.846 kilómetros de recorrido ofrecía una conexión de 280 Mbps y supuso todo un avance para la época. Hasta la fecha, sus predecesores habían estado fabricados con cobre y este fue el primer cable transoceánico en usar fibra óptica que proporcionaba una mayor velocidad. Este primer cable que cruzó el Atlántico fue la primera autopista por la que después circuló el internet como hoy lo conocemos.

En realidad, la vida de este cable de internet fue efímera, ya que en 18 meses llegó a su capacidad máxima y se tuvo que dejar de utilizar. Después, estuvo varado en el fondo del mar hasta que en el año 2002 sufrió una avería y se abandonó. Para esa fecha, la serie TAT ya iba por el número 14. En esa época fue cuando comenzó la revolución de la World Wide Web, que fue la primera piedra de la revolución que supuso internet para nuestras vidas y que ahora también se ha transformado con el comercio electrónico.

Adiós al cable submarino que trajo internet a Europa

La publicación especializada Wired ha sido la que ha informado sobre las novedades recientes con el TAT-8, el primer cable hecho con fibra óptica que atravesó el océano Atlántico para llevar internet desde Estados Unidos hasta Europa. Después de décadas de abandono en el fondo del mar, la empresa Subsea Environmental Services está recogiendo los miles de kilómetros de cable con el buque MV Maasvliet.

Es más, según esta publicación, ya se han descargado en Portugal un total de 1.012 kilómetros de material, entre los que destacan el cobre, acero, polietileno y demás materiales reciclables que tienen un gran valor de mercado. Durante las próximas semanas y meses se seguirá produciendo la extracción de lo que en su día fue una obra faraónica y que ahora copa portadas por su importancia en la historia del internet que conocemos hoy en día.