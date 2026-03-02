Apple presenta el nuevo iPad Air M4 y más memoria desde 649 euros

Sobremesa de presentaciones para Apple. La compañía ha presentado el nuevo iPad Air con M4 y más memoria para reforzar su gama más equilibrada, apostando por un salto claro en rendimiento sin tocar el precio inicial. La nueva generación incorpora el chip M4, aumenta la memoria unificada hasta los 12 GB y mejora la conectividad, consolidando al iPad Air como una de las opciones más atractivas dentro del catálogo de Apple para estudiantes, creadores y usuarios profesionales.

Rendimiento con el chip M4 y 12 GB de memoria

El gran protagonista es el M4, un procesador con CPU de 8 núcleos y GPU de 9 núcleos que, según la compañía, permite al nuevo iPad Air ser hasta un 30 por ciento más rápido que la versión anterior con M3 y hasta 2,3 veces más veloz que el modelo con M1. Más allá de las cifras, esto se traduce en una experiencia más fluida al editar vídeo, trabajar con archivos pesados o ejecutar juegos exigentes.

La memoria unificada da un salto importante hasta los 12 GB, un 50 por ciento más que en la generación previa, acompañada de un ancho de banda de 120 GB por segundo. Esto no solo mejora la multitarea, también refuerza el rendimiento en tareas relacionadas con inteligencia artificial. El Neural Engine de 16 núcleos es hasta tres veces más rápido que el del M1, facilitando funciones como la búsqueda inteligente en imágenes, la transcripción automática o el uso de herramientas avanzadas en aplicaciones creativas.

En el apartado gráfico, la GPU añade trazado de rayos por aceleración de hardware y sombreado de malla de segunda generación. Para quienes trabajan con modelado 3D o juegan en el iPad, el salto respecto al M1 es notable, con un renderizado profesional que puede llegar a ser cuatro veces más rápido.

Conectividad renovada con Wi-Fi 7 y 5G

Otra novedad relevante es la incorporación de los chips de conectividad diseñados por Apple. Estrena compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando la velocidad y estabilidad en redes inalámbricas, especialmente en entornos saturados o con routers de última generación.

En los modelos Wi-Fi + Cellular aparece el módem C1X, también desarrollado por la compañía, que promete hasta un 50 por ciento más de rendimiento en datos móviles y un consumo energético un 30 por ciento inferior frente al modelo anterior. Estos dispositivos mantienen compatibilidad con redes 5G y permiten gestionar planes de datos mediante eSIM, algo esencial para quienes viajan o necesitan conexión constante fuera de casa.

Dos tamaños y cuatro acabados

El nuevo iPad Air se mantiene en dos formatos, 11 y 13 pulgadas. El primero prioriza la portabilidad, mientras que el segundo ofrece una pantalla más amplia para quienes trabajan con varias apps abiertas o editan contenido con mayor comodidad.

iPadOS 26 y nuevos flujos de trabajo

El lanzamiento llega acompañado del ya conocido iPadOS 26, que introduce un sistema de ventanas más flexible, nueva barra de menús y mejoras en la app Archivos para organizar documentos con mayor control. También se refuerza la app Vista Previa para trabajar con PDF e imágenes, y se amplían las opciones de grabación de audio en segundo plano.

El ecosistema de accesorios sigue siendo un punto fuerte. El dispositivo es compatible con el Apple Pencil Pro y el Apple Pencil USB-C, así como con el Magic Keyboard, que incorpora fila de teclas de función y trackpad integrado. Para quienes ya trabajan dentro del entorno de Apple, esta combinación convierte al iPad Air en una alternativa real a un portátil ligero.

Disponibilidad y precio