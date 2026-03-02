Irán amenaza a España: «Cualquier localización usada en la agresión será un objetivo legítimo»

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha advertido de que cualquier localización utilizada «en la agresión» contra su país será considerada un «objetivo legítimo», haciendo alusión a las bases estadounidenses en España: la naval de Rota (Cádiz) y la aérea de Morón (Sevilla).

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa desde la legación diplomática en Madrid tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás. «La regla general es que responderemos a cualquier agresión, no importa de donde venga. Ante cualquier acción vamos a reaccionar», ha advertido al respecto. «Irán va a reaccionar y defender su nación y soberanía», ha sentenciado.

España ha negado en distintas ocasiones desde el sábado que Washington haya usado las bases de Morón y Rota en este ataque. De hecho, este mismo lunes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que «no se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas».

«No tengo la más mínima información de que Estados Unidos esté utilizando nuestras bases, porque son bases de soberanía española, para esta operación», ha dicho el titular de Exteriores en una entrevista en Telecinco.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha asegurado que las bases españoles no han prestado «ningún tipo de asistencia» a Washington en el marco del ataque. «Estados Unidos e Israel están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional y no están usando esas bases», ha insistido.

Requerida por la salida de aviones cisterna estadounidenses desplegados en Morón y Rota, Robles ha trasladado que «han salido porque no iban a realizar ninguna actuación». «El Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna, que ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o apoyo, y probablemente por eso hayan tomado la decisión de irse a otras bases», ha explicado.

Noticia en ampliación