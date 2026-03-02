Programa de Fallas 2026 en Valencia: conciertos, ofrendas y todos los actos

Las Fallas de Valencia han vivido su primer gran fin de semana de actos antes de la semana grande fallera, que será entre el próximo 15 y 19 de marzo, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a las fiestas con la tradicional Cremá. En las Fallas de Valencia 2026, los valencianos y los turistas que se acerquen a la capital de la Comunidad Valenciana podrán disfrutar de un buen número de actos, conciertos, ofrendas a la Virgen de los Desamparados y espectáculos musicales que harán que esta fiesta sea única. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa de las Fallas 2026.

Las Fallas de Valencia 2026 tendrán un programa especial en el décimo aniversario de la declaración por parte de la UNESCO de esta fiesta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las fiestas populares de la capital del Turia comenzaron el pasado 22 de diciembre con el acto de la Crida, en el que las falleras mayores dieron la bienvenida a las fiestas con el pregón desde las Torres de Serranos. Este domingo 1 de marzo se celebró la primera mascletá de las 19 que se sucederán en la plaza del Ayuntamiento hasta el Día de San José y a partir del 15 de marzo se celebrará la semana grande fallera.

El programa de las Fallas de Valencia 2026 está cargado de actos en los que destacan los espectáculos pirotécnicos, tanto en horario de día con la tradicional mascletá como en sesión nocturna en la plaza del Ayuntamiento o en el puente de Monteolivete. Dos días importantes en estas Fallas serán el martes 17 y el miércoles 18, cuando, a partir de las 15.30 horas, se realizará la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, donde miles de falleros llevarán ramos de flores de color blanco, rojo o rosa para crear un manto floral a la patrona de la ciudad.

Las Fallas de Valencia también son sinónimo de fiesta y los cientos de miles de personas que pisen las calles de la ciudad podrán disfrutar de la mejor música en las Fallas, en horario de tarde y nocturno. Durante el mes que duran las Falals la ciudad también acogerá numerosos conciertos, como el pasado sábado 28 de marzo cuando se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el festival ‘Sonido de Valencia, el remember de Les Arts 2026’, donde los mejores DJs de la zona hicieron rememorar la ruta del bacalao. Estos son los conciertos principales que habrá en la ciudad:

Lunes 2 de marzo: Mocedades en el Teatro Olympia.

Mocedades en el Teatro Olympia. Viernes 6 de marzo: Fyahbwoy (Sala Repvblicca) y Mafalda Cardenal (Sala Moon).

Fyahbwoy (Sala Repvblicca) y Mafalda Cardenal (Sala Moon). Sábado 7 de marzo: Heineken House con Lori Meyers, La Casa Azul y Sidonie (Roig Arena); Medina Azahara (Sala Repvblicca) y Perra Blanco (Sala Moon).

Heineken House con Lori Meyers, La Casa Azul y Sidonie (Roig Arena); Medina Azahara (Sala Repvblicca) y Perra Blanco (Sala Moon). Sábado 7 de marzo: Orquesta Shakara (Falla de la Malvarrosa)

Orquesta Shakara (Falla de la Malvarrosa) Viernes 13 de marzo: Meler (Sala Repvblicca), Rojuu (Sala Moon) y festival Remember del Arena (C/ Bomber Ramón Duart).

Meler (Sala Repvblicca), Rojuu (Sala Moon) y festival Remember del Arena (C/ Bomber Ramón Duart). Entre el 15 y el 18 de marzo: Dj’s de renombre en la Falla Na Jordana y Almirante Cadarso.

Dj’s de renombre en la Falla Na Jordana y Almirante Cadarso. Miércoles 18 de marzo: La Banda de Carlitos y Euge Quevedo (Sala Repvblicca).

Programa de las Fallas de Valencia 2026

Aquí puedes consultar el programa completo de las Fallas de Valencia 2026:

Lunes 2 de marzo

10:30 horas: Visita de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero para visitar los talleres.

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hnos Sirvent.

Martes 3 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alto Palancia.

Miércoles 4 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Dragón.

Jueves 5 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Zaragozana.

Viernes 6 de marzo

12:00 horas: La FMV dará salida a la 55.ª Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la Plaza del Ayuntamiento.

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Pibierzo.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Pibierzo.

Sábado 7 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Nadal Martí.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tomás.

Domingo, 8 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Martí.

20:00 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Nadal Martí.

Lunes 9 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Turís.

Martes 10 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Crespo.

Miércoles 11 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tomás.

Jueves 12 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alpujarreña.

20:30 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alpujarreña.

Viernes 13 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Vulcano.

20:00 horas: Muestra de bailes y canciones populares organizada por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Turís.

Sábado 14 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Aitana.

17:00 horas: Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.

17:30 horas: Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026.

17:45 horas: Recogida de los ninots por las comisiones de las 20:00 a las 22:00 horas.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tamarit.

Domingo, 15 de marzo

09:00 horas: Plantá de todas las fallas infantiles.

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Valenciana.

17:00 horas: Clausura de la Exposición del Ninot.

17:30 horas: Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” 2026.

17:45 horas: Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 horas.

23:59 horas: L’Alba de las Fallas en toda la ciudad. Tradición recuperada en 2016 gracias a la falla Na Jornada y a Junta Central Fallera, con espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Vulcano.

Lunes 16 de marzo

08:00 horas: Plantá de todas las fallas.

14:00 horas: Mascletá en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tamarit.

16:30 horas: Entrega de premios infantiles. En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, así como de presentaciones infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. Pirotecnia del Mediterráneo.

Martes 17 de marzo

09:00 horas: Entrega de premios En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.

14:00 horas: Mascletá en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia del Mediterráneo.

15:30 horas: Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30h: Rascanya

17:10h: Camins al Grau

18:55h: Ruzafa A

19:55h: Ruzafa B

20:40h: Pla del Reial-Benimaclet

22:40h: Canyamelar-Grau-Nazaret

00:10h: La Xerea

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30h: Patraix

16:45h: Botànic-La Petxina

17:45h: El Carmen

18:30h: Jesús

19:45h: Quart de Poblet-Xirivella

21:25h: La Creu Coberta

22:40h: El Pilar-Sant Francesc

23:55h: La Seu-El Mercat

00:25h: Casas Regionales

00:35h: Juntas Locales

00:45h: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, la falla Alberique-Héroe Romeu

00:50h: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante

00:55h: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia

01:00h: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. Pirotecnia Zaragozana.

Miércoles 18 de marzo

10:00 horas: Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, situado en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous. Con la colaboración de la falla Fray Pere Vives-Bilbao-Maximiliano Thous.

12:00 horas: Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Caballer FX.

15:30 horas: Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30h: Quatre Carreres

17:10h: Benimamet-Burjassot-Beniferri

19:10h: Pla del Remei-Gran Vía

20:40h: Malvarrosa-Cabañal-Beteró

21:55h: Algirós

22:55h: Poblats al Sud

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30h: Benicalap

16:45h: Campanar

18:00h: La Roqueta-Arrancapins

19:30h: Olivereta

21:15h: Zaidia

22:50h: Mislata

00.05h: Casas Regionales

00:15h: Entidades invitadas

00:25h: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal

00:30h: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante

00:35h: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia

00:40h: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia

23:59 horas: NIT DEL FOC: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. Pirotecnia Valenciana.

Jueves 19 de marzo