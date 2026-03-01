Irán ataca el portaaviones ‘Abraham Lincoln’ con misiles pero EEUU asegura que «ni siquiera se acercaron»

Irán ha atacado este domingo el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln con cuatro misiles balísticos como represalia a la ofensiva lanzada por EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás el sábado. La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado el lanzamiento de los cuatro proyectiles, que «ni siquiera se han acercado» al buque, según ha asegurado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos.

«Tras las arrogantes acciones y el ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán han atacado el portaaviones Abraham Lincoln con cuatro misiles balísticos», ha informado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Las autoridades iraníes han señalado que han iniciado una «nueva fase» para responder al ataque de Estados Unidos e Israel. «La tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los agresores terroristas», ha amenazado la Guardia Revolucionaria en su comunicado.

El portaaviones USS Abraham Lincoln es un buque nuclear de clase Nimitz, la principal herramienta del Ejército de Estados Unidos para desplegar aviones de combate. Fue inaugurado en 1988 y normalmente actúa en el océano Pacífico, pero participó en la Guerra de Irak y ha sido desplegado nuevamente en el golfo Pérsico para la ofensiva contra Irán.

El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM, en inglés) ha asegurado que «los misiles ni siquiera se acercaron» y que el Abraham Lincoln «continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní». Además, el Pentágono ha asegurado que, por el contrario, ha hundido una corbeta iraní de tipo Jamaran.

Estados Unidos ha anunciado también este domingo que ha sufrido las primeras bajas provocadas por la respuesta de Irán a la ofensiva conjunta con Israel. Al menos tres militares han muerto y otros cinco han resultado heridos a consecuencia de la Operación Furia Épica, según ha informado el Pentágono en un comunicado.

«Las operaciones de combate a gran escala continúan y nuestros esfuerzos de respuesta siguen. La situación es fluida», ha indicado el CENTCOM. Estados Unidos no ha dado más detalles sobre las bajas sufridas o las circunstancias del accidente por respeto a las familias de los implicados.