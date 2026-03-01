Las imágenes del bombardeo de Israel al corazón de Teherán en el segundo día de ofensiva

El Ejército de Israel ha comenzado este domingo su primera ola de bombardeos en Irán «contra el corazón» de Teherán. Esta declaración de Israel da a entender que el ataque de este sábado fue realizado por EEUU en la operación conjunta liderada por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Ola de bombardeos de Israel en Teherán

El anuncio de los bombardeos de Israel contra Irán se ha lanzado a primeras horas del día por parte de los militares en sus redes sociedades. «Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia», han señalado.

Según señalan, el objetivo de esta primera ola de bombardeos de Israel es «establecer superioridad aérea y abrir camino hacia Teherán», como culminación provisional del ataque de las 24 horas previas.

Irán sobre tilda de «guerra contra los musulmanes»

El presidente de irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado que el ataque de EEUU e Israel a Irán así como el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameini, representa una «declaración de guerra abierta contra los musulmanes, especialmente los chiíes, en todo el mundo».

Tras negarlo durante todo el día, Irán confirmó esta madrugada la muerte de Alí Jamenei, anunciando 40 días de luto oficial en el país árabe. Según han reconocido, el ayatolá se encontraba en la residencia que fue bombardeada por la operación de EEUU e Israel. En el mismo ataque fallecieron la hija de Jamenei, su nieto y su yerno.

🔴 ES OFICIAL: JAMENEI, ABATIDO. 👉 Trump confirma la muerte del líder ayatolá: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”. 📲 Más información: https://t.co/OcDPkU0FOq pic.twitter.com/jI113jvIJ8 — okdiario.com (@okdiario) February 28, 2026

El presidente lo ha manifestado en un mensaje publicado por la radiotelevisión estatal IRIB. «Es la mayor aflicción del mundo islámico actual», ha señalado tildando de «siniestro eje estadounidense-sionista» a EEUU e Israel.

El gran ayatolá de Irak, Alí al Sistani, se ha sumado a las condolencias de las últimas horas mientras denunciaba la operación conjunta de EEUU e Israel.

«Está claro que los enemigos están buscando hacer daño a nuestro querido Irán a través del martirio, y solo puedo esperar de este país que mantenga la unidad y la cohesión nacionales en estas difíciles y delicadas circunstancias y no permita que los agresores logren sus siniestros objetivos», ha declarado el líder musulmán de origen iraní, uno de los más importantes líderes de la escuela chiita alrededor del mundo.