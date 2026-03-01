No hay que dramatizar aún, pero una plaga enorme de langostas avanza por África: Marruecos dice que está controlada

La plaga de langostas del desierto vuelve a poner en alerta al norte de África. Mientras crece la preocupación por su avance desde Mauritania, las autoridades marroquíes insisten en que el fenómeno está siendo contenido y que no hay, por ahora, una invasión masiva confirmada.

La advertencia partió de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que en su último boletín señaló que grupos de langostas adultas podrían seguir desplazándose hacia el norte, desde Mauritania hasta Marruecos, e incluso alcanzar Argelia. El organismo subrayó que, aunque los pequeños enjambres han disminuido, aumentaron los grupos de adultos en el Sáhara Occidental.

Desde Rabat, sin embargo, el mensaje es de calma. Una fuente oficial aseguró que la situación está «completamente controlada» y que todos los sistemas de vigilancia y monitoreo permanecen activos. Además, se movilizaron recursos humanos y materiales para intervenir con rapidez en las zonas afectadas, respetando las normas ambientales.

¿Qué está pasando con la plaga de langostas en Marruecos?

En los últimos días circularon videos en medios locales y redes sociales que muestran concentraciones importantes de langostas, incluso en áreas urbanas. Las imágenes fueron registradas en El Aaiún, Dajla y Bojador, en el Sáhara Occidental, así como en Tan-Tan, en el sur marroquí.

A pesar del impacto visual, especialistas piden prudencia. Mostafa Benramel, presidente de la Asociación Minaretes Ecológicos para el Desarrollo y el Clima y entomólogo especializado en langostas, explicó que estos agrupamientos responden más a una actividad local que a una invasión en fase avanzada.

Según detalló, hasta ahora no se confirmó la aparición de enjambres en fase gregaria, que es la etapa que suele caracterizar las invasiones más devastadoras. Este punto es clave, ya que la transición a esa fase implica un comportamiento colectivo más agresivo y migratorio.

El experto atribuyó el fenómeno a las lluvias excepcionales registradas en los últimos meses. La mayor disponibilidad de vegetación generó condiciones favorables para la reproducción y concentración de estos insectos, lo que explica el incremento de su presencia en determinadas zonas.

Vigilancia activa y hectáreas tratadas

Las autoridades marroquíes reforzaron la vigilancia e intensificaron las intervenciones para evitar que la situación evolucione hacia una fase gregaria. De acuerdo con Benramel, la movilización sigue siendo elevada, pero el impacto sobre la agricultura y las áreas habitadas es, por ahora, limitado.

La FAO también destacó que la reproducción podría reanudarse en el Sáhara Occidental, por lo que considera imprescindible mantener activas las tareas de control y seguimiento. En ese contexto, detalló la superficie tratada en distintos países para contener la plaga:

Mauritania: 7.161 hectáreas.

7.161 hectáreas. Marruecos: 39.042 hectáreas.

39.042 hectáreas. Senegal: 1.155 hectáreas.

El organismo recuerda que la langosta del desierto es considerada la plaga migratoria más destructiva del mundo. Se trata de un insecto voraz capaz de ingerir su propio peso cada día, afectando cultivos alimentarios y forraje.

Por ahora, el escenario no apunta a una invasión masiva, pero la evolución dependerá en gran medida de las condiciones climáticas de las próximas semanas y de la continuidad de las medidas de vigilancia y control en la región.