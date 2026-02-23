El grandioso yacimiento romano donde vivían 600 legionarios y sólo se ve cuando se vacía un pantano gallego

Aunque ahora miremos hacia los rascacielos y los edificios nuevos, de vez en cuando el paisaje se encarga de recordarnos que la historia sigue bajo nuestros pies.

Eso ocurre en Ourense. Allí, cuando llueve y el embalse se llena, el agua lo cubre todo. Pero cuando llega la sequía y el nivel baja, reaparece Aquis Querquennis: un yacimiento romano donde vivieron 600 legionarios, con sus murallas, su posada para viajeros y hasta sus termas.

El enclave, Aquis Querquennis, conocido en la zona como A Cidá (La Ciudad), está en Porto Quintela, en el municipio de Bande, junto al embalse de Las Conchas. Roma levantó aquí un campamento estable a finales del siglo I para vigilar la construcción de la Vía Nueva, la calzada que unía Braga con Astorga.

Cuando la sequía reduce el nivel del agua, el entorno cambia por completo. Donde antes había una lámina tranquila, aparecen líneas rectas, muros y esquinas redondeadas. Se distinguen las puertas del recinto, el trazado de las calles y el espacio central del principia, el cuartel general. También se ven los restos del hospital militar y los grandes almacenes donde guardaban el grano.

El conjunto ocupa unas 2,5 hectáreas, alrededor de 25.000 metros cuadrados, y conserva una estructura muy reconocible. Allí vivieron y trabajaron unos 600 soldados de la Cohors III Lucensium.

Fuera de las murallas se levantó una mansio, una posada oficial para viajeros. Aún se reconocen el patio y parte de las estancias. Muy cerca brotan aguas termales que los romanos ya utilizaban. Todo eso queda sumergido gran parte del año. Sólo cuando el pantano baja, el dibujo completo del campamento se deja ver.

¿Se puede visitar este yacimiento romano?

Sí, se puede visitar, pero hay que tener en cuenta varios factores. El primero, es el nivel del embalse. Si el agua cubre buena parte del recinto, la experiencia cambia y algunas zonas resultan inaccesibles. Conviene consultar la situación antes de desplazarse.

El acceso al yacimiento es libre y el recorrido permite caminar entre las estructuras cuando están al descubierto. A pocos metros se encuentra el Centro de Interpretación Aquae Querquennae-Vía Nova, que ayuda a entender lo que se observa sobre el terreno.

También influye el estado ambiental del embalse de As Conchas. En los últimos veranos se han registrado episodios de proliferación de cianobacterias que han obligado a restringir el baño. Las pozas termales de O Baño, muy populares cuando el nivel está bajo, pueden verse afectadas por estas alertas.

Aun con esas precauciones, la visita merece la pena. No todos los días uno recorre un campamento romano que aparece y desaparece según cambie la sequía.