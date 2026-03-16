La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: la comunidad está obligada a reparar tus humedades si cumples este único requisito

Tener un problema de humedades en casa es algo que a nadie le gusta. Empiezan con una pequeña mancha en el techo o una pared que se oscurece, pero pueden acabar provocando enchufes que dejan de funcionar, electrodomésticos dañados, calefacción averiada o puertas hinchadas que ya no encajan en el marco. Y más allá del perjuicio económico, también existe un riesgo evidente para la salud, especialmente cuando aparecen moho y condensaciones persistentes.

Lo habitual es pensar que, si la mancha aparece dentro de tu casa, la factura te corresponde. Muchos propietarios asumen el coste sin plantearse si realmente deben hacerlo. Sin embargo, la normativa no siempre da la razón a esa idea. De hecho, y en determinadas circunstancias, la responsabilidad recae en la comunidad de vecinos. Pero ¿cómo sabemos si hemos de pagar nosotros o la comunidad? La clave está en un único requisito que recoge la Ley de Propiedad Horizontal y que puede cambiar por completo quién debe pagar la reparación. No se trata de un matiz menor ni de una interpretación ambigua: si la humedad tiene su origen en un elemento común del edificio, la comunidad está obligada a asumir los trabajos necesarios para su mantenimiento y conservación, así como a responder por los daños ocasionados.

El requisito que marca la diferencia con las humedades

El punto de partida es claro. La Ley de Propiedad Horizontal establece que son obligatorias «las obras y trabajos necesarios para el adecuado mantenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes». Esta obligación aparece recogida en el artículo 10 de la norma.

Por tanto, el requisito es sencillo en teoría: que la humedad tenga su origen en un elemento común del edificio. Por ejemplo, si la filtración procede de una bajante general, de la cubierta o de la fachada, la responsabilidad no es del propietario afectado, sino de la comunidad. El problema surge cuando no está claro el origen. De ahí la importancia de contar con un informe técnico que determine si la avería proviene de una instalación común o de un elemento privativo.

Qué se considera elemento común

La clave no está sólo en la Ley de Propiedad Horizontal. También conviene mirar qué entiende la normativa por zonas comunes. Porque no todo lo que está fuera de tu salón es automáticamente responsabilidad colectiva, pero tampoco todo lo que ocurre dentro de tu vivienda es culpa tuya. Se consideran comunes, entre otros, la estructura del edificio, el tejado, la cubierta, la fachada, los portales, los rellanos y las instalaciones generales como bajantes o tuberías principales. Son partes que no pertenecen a un propietario concreto, sino al conjunto del edificio.

Por eso, cuando la humedad nace en una bajante general en mal estado o en una cubierta cuya impermeabilización está deteriorada, no hay mucho margen de discusión, ya que la reparación debe asumirla la comunidad, igual que hace con el mantenimiento del ascensor o la limpieza de las zonas comunes.

Cuándo paga el propietario o un vecino

No todas las humedades son responsabilidad comunitaria. Si el problema nace en una tubería interior que discurre exclusivamente por tu vivienda, el coste de la reparación te corresponde a ti. También puede darse el caso de que la filtración provenga de la vivienda de otro vecino. Si la humedad tiene su origen en una instalación privativa ajena, será ese propietario quien deba asumir la reparación y los daños causados.

Por eso, antes de iniciar obras por cuenta propia, conviene identificar con precisión el foco del problema. Actuar sin comprobar el origen puede suponer asumir un gasto que legalmente no te corresponde.

Qué dicen los tribunales

La cuestión no es meramente teórica. Los tribunales han tenido que pronunciarse en numerosas ocasiones a este respecto. Un caso relevante fue resuelto por el Tribunal Supremo en enero de 2024. En ese asunto, un propietario que sufría filtraciones abonó más de 11.000 euros para reparar los daños ante la negativa de la comunidad a asumir el coste. Finalmente, el Supremo determinó que las humedades tenían su origen en la impermeabilización deteriorada de la cubierta, un elemento común. La consecuencia fue clara ya que la comunidad tuvo que reembolsar el importe y responder por los daños.

La sentencia refuerza entonces la idea central de la Ley de Propiedad Horizontal. Cuando el problema nace en una zona común, la obligación de mantenimiento y reparación no puede trasladarse al propietario afectado.

En definitiva, si aparecen humedades en tu vivienda, el primer paso no es pagar, sino averiguar su origen. Si proceden de un elemento común, la ley ampara al propietario y obliga a la comunidad a intervenir. Solo cuando el foco esté dentro de tu propia instalación o en la de otro vecino cambiará la responsabilidad. Identificar bien ese único requisito puede marcar la diferencia entre asumir un gasto importante o exigir que se cumpla la norma.