Badosa, una de cal y otra de arena: se pierde Roland Garros pero fija el torneo de su regreso

Paula Badosa sigue en la pelea. Contra las tenistas y contra sí misma, también una rival poderosa. Lleva tres años imbuida en un bucle de subidas y bajadas del que quiere salir. No lo hará en Roland Garros, y fija el próximo 8 de junio como fecha para su reaparición. Se centra en el WTA 250 de s’ Hertogenbosch de Países Bajos, torneo que le ha remitido una invitación para acudir. Con su ranking actual, 103 del mundo, no le alcanza para ingresar a los Grand Slams sin pasar por la fase previa.

«¿Adivinas quién ha recibido una wildcard para el Libéma Open? La ex número 2 del mundo Paula Badosa llegará a las pistas de hierba de ‘s‑Hertogenbosch. La española, ganadora de cuatro títulos WTA, que estuvo ausente durante un tiempo, ¡está superemocionada y agradecida por volver! ¡Estamos deseando volver a ver a Paula en acción este mes de junio!», escribió el torneo en sus redes sociales para oficializar que Badosa estará presente.

El mensaje fue acompañado de un vídeo en el que la propia Paula confirma su regreso para la gira de hierba. «Hola a todos. Estoy superagradecida y emocionada de anunciar que voy a recibir una wildcard para el Libéma Open. Estoy contenta de volver a la competición después de un tiempo, y realmente estoy deseando jugar frente a los aficionados de Países Bajos, así que nos vemos muy pronto», asegura Badosa.

La española, que anunció que necesitaba un parón y que renunciaba a disputar la fase previa de Roland Garros, no ha entrado en el cuadro principal al no borrarse ninguna de las tres tenistas que figuraban delante de ella. De esta manera perderá los 130 puntos del año pasado y descenderá más puestos en el ranking. Badosa se centra ya en la gira sobre hierba que tendrá su colofón en Wimbledon.