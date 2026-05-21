Así queda el cuadro de Roland Garros 2026: eliminatorias, horarios, fechas claves y posibles rivales de Rafa Jódar

La hoja del calendario y la marca anaranjada en los calcetines de los tenistas no engañan. Es tiempo de Roland Garros. En el complejo parisino ya deja huella la pelota sobre la tierra batida. Sobre ella no está Carlos Alcaraz, vigente campeón que continúa recuperándose de su lesión en la muñeca. Tampoco Musetti, semifinalista del año pasado, que también se encuentra en la enfermería. Los focos españoles se ciernen sobre Rafa Jódar, esperanza nacional.

Será un Roland Garros especial para Rafa Jódar, pues, además de ser la primera vez que pise la arcilla parisina, lo hará como cabeza de serie. Con la fase previa ya posada en su última ronda, turno este jueves para conocer el cuadro principal del torneo. Marc Maury, el famoso speaker francés que dio voz a la famosa entrada de Rafa Nadal en pista, fue el encargado de conducir una ceremonia llena de minas para el tenis español.

Así queda el cuadro de Roland Garros

El cuadro está claramente inclinado hacia el lado de Rafa Jódar. Ahí han caído Djokovic, De Miñaur, Zverev, Ruud, Fonseca, Fils, Fritz… El camino de Sinner está más despejado. Debutará ante el local Clement Tabur; en segunda ronda le esperará Fearnley o Cerúndolo; en tercera Moutet o Landaluce; en octavos Darderi, cuartos de final Ben Shelton o Bublik; en semifinales Aliassime o Medvedev y la final ante Zverev, Djokovic o el propio Jódar.

Contra quién y cuándo debuta Rafa Jódar en Roland Garros

El azar ha deparado que Rafa Jódar debute en Roland Garros contra Aleksandar Kovacevic, 94 del ranking. Su debut todavía no está fijado, pero será domingo 24 de mayo; lunes 25 o martes 26, que es cuando se disputan las primeras rondas masculinas. Las jornadas arrancan a las 11:00 horas de la mañana y tienen su sesión nocturna a partir de las 20:00 horas de la tarde.

Posibles rivales de Rafa Jódar en Roland Garros

Su camino hasta una hipotética final estaría libre de la principal amenaza, Jannik Sinner. Si supera a Kovacevic, se enfrentará a Duckworth o Diallo en segunda ronda. En tercera le esperarían Fritz o Michelsen y en cuarta podría enfrentarse a Lehecka o Davidovich. El camino gana sinuosidad a partir de cuartos de final. Le esperarían Zverev, Fils o Khachanov. Mientras que en semifinales Djokovic, De Miñaur, Ruud o Fonseca. La final se enfrentaría potencialmente a Sinner, Medvedev o Aliassime.

Fechas clave de Roland Garros 2026

La edición 2026 de Roland Garros se disputará entre el 24 de mayo y el 7 de junio en París. El cuadro principal comenzará oficialmente el domingo 24 de mayo con los primeros partidos tanto del torneo masculino como del femenino. Las finales de Roland Garros 2026 ya tienen fechas definidas. La final femenina se celebrará el sábado 6 de junio, mientras que la gran final masculina tendrá lugar el domingo 7 de junio, cerrando oficialmente el torneo.