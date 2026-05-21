El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) contrató a Javier Rodríguez, sobrino de José Luis Rodríguez Zapatero, apenas seis meses después del nombramiento de Félix Barrio como director general de la empresa pública. Rodríguez, que se encontraba trabajando como recepcionista hasta ese momento, logró el cargo de «técnico de promoción empresarial y desarrollo de negocio» dentro de la compañía que creó el ex presidente en 2006, cuando estaba en el poder.

Varias fuentes cercanas al director general de Incibe afirman a OKDIARIO que Barrio mantiene una relación de amistad con Zapatero desde hace años, y que ha sido una persona muy cercana al PSOE.

De hecho, el directivo «ha ocupado diversos cargos» dentro de la compañía desde que el propio Zapatero la creó durante su primera legislatura, es decir, siendo presidente del Gobierno, según explican las mismas fuentes.

El ex presidente instaló en León, su ciudad natal, la empresa pública, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llegado a calificar como «un gran acierto del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero».

«Gracias a esta entidad, León es hoy punto de referencia nacional e internacional en ciberseguridad», afirmó en 2018 Francisco Polo, el entonces secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. En la actualidad, la compañía pública depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López.

El sobrino de Zapatero en Incibe

En junio de 2022, el consejo de administración de Incibe nombró a Barrio nuevo director general, en sustitución de Rosa Díaz, «que desempeñaba el puesto desde noviembre de 2019», según explicó entonces el Ministerio de Economía.

Seis meses después, en diciembre de ese mismo año, Javier Rodríguez, sobrino de Zapatero, fue contratado en la empresa pública Incibe como técnico de promoción empresarial y desarrollo de negocio.

Esta persona mantiene este cargo en la actualidad, más de tres años después. Hasta ese momento y desde hacía algo más de un año, Rodríguez estaba trabajando de recepcionista en otra mercantil.

Según la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), «los sueldos en el Incibe pueden oscilar desde los 21.000 euros brutos anuales de un perfil administrativo hasta los 89.300 euros brutos al año de salario base del director general del organismo».

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Javier Rodríguez para tratar de conocer su versión de los hechos. Sin embargo, hasta ahora, no ha logrado obtener ninguna respuesta por su parte.

La importancia de la empresa

En palabras de uno de los antecesores de Barrio en el cargo de director general de Incibe, Alberto Hernández, la importancia de la empresa pública reside en que una de sus funciones es «la protección de nuestros ciudadanos y empresas en el ámbito de la ciberseguridad».

En palabras del Ministerio de Economía, la entidad es la «referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas» y, «además, es un motor de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento».

Zapatero, siendo presidente de España, decidió que esta empresa pública se situara en León, ciudad en la que nació y con la que sigue manteniendo un vínculo muy estrecho.