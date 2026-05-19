Consulta la fecha, horarios y canal de televisión para ver en directo el GP de Canadá del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Canadá es la quinta jornada del Mundial de F1 y se corre en el Circuito Gilles Villeneuve Kimi Antonelli es el líder de la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 regresa después de que su última carrera fuera en Miami. Los pilotos continúan en América y ahora se preparan para este apasionante GP de Canadá en el que Mercedes llega como favorito, pero no podemos perder de vista a escuderías como Ferrari y McLaren que tienen mucho que decir. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver todo lo que suceda en el Circuito Gilles Villeneuve.

Horario del GP de Canadá de F1

Este GP de Canadá, que es de la quinta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el Circuito Gilles Villeneuve y, sin duda, tendremos por delante un fin de semana apasionante todos los pilotos que participan tendrán que darlo todo desde el primer día. Kimi Antonelli lidera la clasificación y detrás tiene a su compañero George Russell, mientras que en el podio sería Charles Leclerc el que acompañaría a los dos de Mercedes.

Viernes 22 de mayo

Todo arrancará en el GP de Canadá este viernes 22 de mayo con la única sesión de entrenamientos libres en las que Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton, Carlos Sainz y compañía tendrán que familiarizarse rápidamente con el trazado, ya que un rato después tendrán que volver a subirse a sus monoplazas para pelear en la clasificación para la carrera al sprint.

Entrenamientos libres 1: 18:30 – 19:30 horas.

Clasificación para la carrera al sprint: 22:30 – 23:15 horas.

Sábado 23 de mayo

Será el sábado 23 de mayo el día en el que se entregarán los primeros puntos de este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026, ya que se correrá la carrera al sprint. Después viviremos también una apasionante clasificación del GP de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve y ahí estarán los Lewis Hamilton, Max Verstappen y resto de participantes para lograr salir lo más adelante posible en la pole el día siguiente.

Carrera al sprint: 18:00 – 19:00 horas.

Clasificación del GP de Canadá: 22:00 –23:00 horas.

Domingo 24 de mayo

La guinda del pastel de este GP de Canadá del Mundial de Fórmula 1 2026 será este domingo 24 de mayo con la celebración de este Gran Premio donde los Mercedes son los favoritos, pero habrá que estar atentos a ver si McLaren o Ferrari pueden dar la sorpresa en el Circuito Gilles Villeneuve. El GP de Canadá comenzará en España a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 70 vueltas al trazado canadiense.

GP de Canadá: 22:00 horas (70 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Canadá: horario de la Fórmula 1

La quinta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este emocionante y frenético GP de Canadá, va a tener de todo, ya que el fin de semana será muy completo con clasificaciones y carrera al sprint. Kimi Antonelli llega al Circuito Gilles Villeneuve como el líder de la clasificación y buscará una victoria para seguir abriendo brecha con sus perseguidores. Reiteramos que este Gran Premio es el domingo 24 de mayo y comenzará, en horario peninsular, a las 22:00 horas.

Dónde ver gratis el GP de Canadá de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Los entrenamientos libres, las diferentes clasificaciones, las carreras al sprint y los diferentes Grande Premios, incluido este GP de Canadá, se podrán ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que se encuentra en diferentes plataformas. Tenemos que recordar que se trata de un canal de pago, lo que significa que lo que ocurra en el Circuito Gilles Villeneuve no se podrá ver gratis por TV en abierto.

Los seguidores de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, así como los amantes de la adrenalina y de la velocidad tienen que saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Canadá del Mundial de Fórmula 1 2026 a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que esta plataforma ofrece a todos sus clientes su página web para que accedan a ella con un ordenador y así puedan ver todo lo que ocurra en el trazado canadiense.

Además, como es normal, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este apasionante fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del GP de Canadá, como también la clasificación y la carrera al sprint, y publicaremos las crónicas de todas las pruebas. También estaremos pendientes a las reacciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz que nos lleguen desde el Circuito Gilles Villeneuve.

Dónde escuchar por la radio el GP de Canadá de F1

También hay que tener en cuenta que todos los aficionados del Mundial de Fórmula 1 2026 que no puedan ver este fin de semana en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el GP de Canadá deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, Cope o RNE conectarán con el Circuito Gilles Villeneuve para narrar todo lo que esté sucediendo sobre el asfalto con Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Circuito del GP de Canadá de F1

El Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal, será el escenario donde se disputará este GP de Canadá del Mundial de Fórmula 1 2026. Su primer Gran Premio en el Gran Circo fue en 1978 y consta de 4,361 kilómetros de longitud. Tiene un total de 13 curvas y los pilotos tendrán que dar un total de 70 vueltas al trazado donde en 2019 Valtteri Bottas firmó la vuelta rápida con los 1:13:078 con los que detuvo el cronómetro.