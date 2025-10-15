Todo sobre Charles Leclerc: edad, altura, su sueldo y quién es su novia
Descubre todo sobre la vida de Charles Leclerc: altura, edad, pareja, logros...
Charles Leclerc, con su talento y maestría al volante, se ha convertido en uno de los pilotos más significativos de la Fórmula 1 en los últimos años. No obstante, y a pesar de salir campeón mundial en Fórmula 3 (2016) o Fórmula 2 (2107), al monegasco se le resiste por el momento el título en la categoría reina del mundo automovilístico.
Cuánto mide, peso, años y de dónde es Charles Leclerc
Leclerc nació en Mónaco hace 27 años, y posee una altura de 1,80 metros y un peso de 68 kilos. Aterrizó en Ferrari, una de las escuderías por excelencia de la Fórmula 1, el pasado año 2019. A pesar de no haber conquistado ningún mundial hasta la fecha, Charles ha sido considerado una pieza fundamental en el esquema de la compañía italiana, donde actualmente comparte equipo con un siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton, que a su vez lidera el trono junto a Michel Schumacher del piloto que más veces ha levantado el título mundial de la F1.
Videos and pictures from Singapore 🤍
Difficult weekend. Full push to turn the situation around for the last few races. pic.twitter.com/8Oqu6r6OTd
— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) October 7, 2025
Su relación con Carlos Sainz
La relación entre Carlos Sainz y Charles Leclerc durante sus etapas en Ferrari ha sido estrictamente profesional y siempre han mantenido una rivalidad a base de respeto. A pesar de que ambos han tenido sus más y sus menos en pista, han declarado en varias ocasiones que se llevan bien actualmente y gozan de una buena relación de amistad. «Echaré de menos a Carlos, la persona. Nos llevamos muy bien. Desafortunadamente, en este mundo todo se analiza y critica en exceso, pero siempre hemos tenido una relación realmente buena. Han habido momentos, con el casco puesto, donde nos hemos odiado, porque no hemos visto las cosas de la misma forma. Sin embargo, luego se arreglaba todo hablando entre nosotros», aseguró el propio Leclerc en una entrevista realizada el pasado año 2024.
Quién es la familia de Charles Leclerc: madre y novia
En cuanto a su familia, Pascale Leclerc, madre de Charles, ha sido una de las principales ‘culpables’ del triunfo de su hijo en la Fórmula 1. Desde siempre ha puesto el cuerpo y el alma para que Leclerc cumpliera el sueño de competir en la competición más grande del mundo del automovilismo. Con la muerte de Hervé Leclerc en 2017, tuvo que hacer un esfuerzo extra para sacar a su familia adelante y cuidar de sus tres hijos, Arthur, Lorenzo y Charles. Pascale ha sido la consejera del piloto de Ferrari desde su debut en la F1, en 2018 con Sauber, y desde entonces lo ha acompañado siempre que tiene la oportunidad a los Grandes Premios.
Por otro lado, Charles tiene una relación sentimental con Alexandra Saint Mleux. Salió a la luz hace un par de años, concretamente en 2023, y desde entonces han ido forjando una bonita relación de amor. Actualmente, Alexandra es creadora de contenido, amante del arte y de la moda y que ha sabido labrarse un futuro con su talento en el mundo artístico.
Cuánto cobra Charles Leclerc
Leclerc, actualmente, está colocado en el tercer escalón de los pilotos que más cobran de toda la Fórmula 1 (34 millones), solo por detrás de Max Verstappen, que recibe un salario anual de 65 millones de euros al año con Red Bull, y con un contrato hasta 2028; y su compañero de equipo Lewis Hamilton, que recibe un compensación de 60 millones de euros (2026). El top-5 lo cierra Fernando Alonso en Aston Martin y Lando Norris con McLaren, percibiendo un montante de 20 millones de euros por temporada.