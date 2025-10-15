Todo sobre Charles Leclerc: edad, altura, su sueldo y quién es su novia

Charles Leclerc, con su talento y maestría al volante, se ha convertido en uno de los pilotos más significativos de la Fórmula 1 en los últimos años. No obstante, y a pesar de salir campeón mundial en Fórmula 3 (2016) o Fórmula 2 (2107), al monegasco se le resiste por el momento el título en la categoría reina del mundo automovilístico.

Cuánto mide, peso, años y de dónde es Charles Leclerc

Leclerc nació en Mónaco hace 27 años, y posee una altura de 1,80 metros y un peso de 68 kilos. Aterrizó en Ferrari, una de las escuderías por excelencia de la Fórmula 1, el pasado año 2019. A pesar de no haber conquistado ningún mundial hasta la fecha, Charles ha sido considerado una pieza fundamental en el esquema de la compañía italiana, donde actualmente comparte equipo con un siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton, que a su vez lidera el trono junto a Michel Schumacher del piloto que más veces ha levantado el título mundial de la F1.

Videos and pictures from Singapore 🤍

Difficult weekend. Full push to turn the situation around for the last few races. pic.twitter.com/8Oqu6r6OTd — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) October 7, 2025

Su relación con Carlos Sainz

La relación entre Carlos Sainz y Charles Leclerc durante sus etapas en Ferrari ha sido estrictamente profesional y siempre han mantenido una rivalidad a base de respeto. A pesar de que ambos han tenido sus más y sus menos en pista, han declarado en varias ocasiones que se llevan bien actualmente y gozan de una buena relación de amistad. «Echaré de menos a Carlos, la persona. Nos llevamos muy bien. Desafortunadamente, en este mundo todo se analiza y critica en exceso, pero siempre hemos tenido una relación realmente buena. Han habido momentos, con el casco puesto, donde nos hemos odiado, porque no hemos visto las cosas de la misma forma. Sin embargo, luego se arreglaba todo hablando entre nosotros», aseguró el propio Leclerc en una entrevista realizada el pasado año 2024.