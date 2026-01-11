El narcodictador Maduro habla desde la cárcel de Nueva York: «Estamos bien, somos unos luchadores»

El narcodictador chavista Nicolás Maduro ha hablado este domingo 11 de enero desde la cárcel de Nueva York: «Estamos bien, somos unos luchadores», le ha dicho a su hijo a través de sus abogados. La información ha sido divulgada este domingo 11 de enero por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La TV chavista ha detallado este domingo que el hijo del narcodictador chavista Nicolasito Maduro Guerra se ha reunido con los miembros del partido político de su padre Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para transmitirles su mensaje. En ese encuentro, Nicolasito Maduro Guerra, que también está imputado en la causa del narcodictador, ha destacado que su padre le ha mandado «un mensaje de fortaleza y resistencia». «Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes», ha asegurado Maduro Guerra, según la nota de VTV.

Según la versión difundida por VTV, Maduro Guerra ha asegurado que los abogados que representan a su padre y a Cilia Flores les han informado que ambos «están fuertes». El narcodictador chavista les ha pedido expresamente que sus seguidores «no estén tristes». «Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes», ha afirmado el parlamentario narcochavista, Nicoladito Maduro Guerra, hijo del narcodictador.

Este mensaje constituye la primera comunicación del narcoditador Nicolás Maduro desde que fue detenido el pasado sábado 3 de enero, en una operación ejecutada por Estados Unidos en Caracas. Posteriormente, fue trasladado a Nueva York. El narcodictador chavista Nicolás Maduro se presentó ante un tribunal de Nueva York el pasado lunes 5 de enero y se declaró «prisionero de guerra» tras ser capturado por EEUU el pasado sábado 3 de enero. La próxima cita ante el juez será el 17 de marzo a las 11:00 horas (17:00 horas). Maduro fuer capturado para responder por graves cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas.

Cargos a los que se enfrenta el narcodictador chavista

A continuación, se detallan los cargos que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores: