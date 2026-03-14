Trump anuncia una armada internacional para proteger Ormuz y afirma que la tiranía iraní está «decapitada»

Donald Trump ha anunciado este sábado a través de su red social Truth Social que varios países aliados podrían unirse a Estados Unidos en una coalición naval internacional para mantener abierto y seguro el Estrecho de Ormuz, tras la escalada de tensión con la dictadura de los ayatolás en Irán. «La tiranía iraní está decapitada, pero aún pueden lanzar drones o minas; no vamos a permitirlo», ha asegurado el presidente de Estados Unidos, prometiendo bombardeos y ataque a cualquier barco iraní que intente bloquear la vía marítima. Así, Trump ha anunciado una armada internacional para proteger Ormuz este sábado y ha afirmado que la tiranía iraní está «decapitada».

Donald Trump ha lanzado un aviso rotundo a la dictadura de los ayatolás y al mundo: varios países aliados podrían unirse a Estados Unidos en una coalición naval internacional para garantizar la seguridad del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Trump ha mencionado a China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países afectados.

«La tiranía iraní está decapitada», ha asegurado Trump, en referencia a los golpes de las fuerzas estadounidenses contra las capacidades militares convencionales de Irán. Sin embargo, Trump ha advertido que aún la dictadura de los ayatolás puede lanzar drones, minas o misiles de corto alcance. Por ello, la presencia internacional en la zona será imprescindible.

Trump pide una coalición naval

El presidente no ha dudado en prometer medidas contundentes: bombardeos contra la costa iraní, destrucción de barcos hostiles y operaciones navales continuas para mantener abierto el paso marítimo. Según sus declaraciones, China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países afectados por esta amenaza han sido convocados para enviar buques de guerra a la zona, sumándose a la flota estadounidense.

El Estrecho de Ormuz, una franja de agua de apenas 50 kilómetros de ancho, se ha convertido nuevamente en un punto crítico de tensión internacional, y cualquier incidente allí podría disparar los precios del petróleo y desatar una crisis energética mundial. Trump ha dejado claro que Estados Unidos está dispuesto a actuar solo si es necesario, pero espera que la presencia de una armada internacional disuada cualquier intento de bloquear la vía: «De una forma u otra, el Estrecho de Ormuz será abierto, seguro y libre», ha destacado Trump, en un mensaje que combina amenaza, desafío y convocatoria internacional.

Ataque a la isla de Jark

Este mensaje se produce después del ataque del viernes por la noche contra la isla de Jark. El viernes el presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó un aviso contundente a la dictadura iraní de los ayatolás: la operación militar estadounidense ya «aniquiló» objetivos estratégicos en la isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, y advirtió que Washington «destruiría» la infraestructura petrolera iraní si los ayatolás intentan impedir el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, la vía más vital del mundo para los envíos de crudo.

Trump ya anunció además que los buques estadounidenses comenzarán a escoltar los barcos comerciales que atraviesen el estrecho para protegerlos de posibles ataques iraníes. Según fuentes oficiales, Washington reforzará su presencia militar en Oriente Medio con unidades de marines especializadas en desembarcos anfibios, preparadas para cualquier contingencia.

10 millones de dólares por los ayatolás

La Casa Blanca ha ofrecido recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a altos mandos militares y de inteligencia iraníes, incluyendo a Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo Alí Jamenei, que fue eliminado al inicio de la campaña de bombardeos conjunta entre EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.