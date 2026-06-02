El PSOE gana en el voto extranjero en Andalucía tras perder las autonómicas por 19 puntos en las urnas

El escrutinio general de las elecciones al Parlamento andaluz celebradas el pasado domingo 17 de mayo ha situado al PSOE como la fuerza más votada entre los españoles residentes en el extranjero, el conocido como voto CERA, tras dispararse el censo un 15% por la ley de nacionalización de nietos del exilio (adquiriendo derecho a voto), como publicó OKDIARIO.

Una victoria de los socialistas que llama la atención teniendo en cuenta que el partido de Pedro Sánchez y María Jesús Montero se quedó 19 puntos por debajo del PP de Juanma Moreno en la noche electoral del 17-M. El voto exterior se contó días después.

Así se desprende de la documentación que ha publicado la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en su página web después de que las juntas electorales provinciales hayan realizado dicho escrutinio general, que debe acometerse a partir del quinto día siguiente de la votación, y que incluye ya el conocido como voto CERA.

En lo que respecta al voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el PSOE fue la formación más votada en la cita del 17 de mayo con 6.703 votos, casi 400 más (un 5,2%) que los 6.307 logrados por el PP andaluz, mientras que Vox fue la tercera formación con más sufragios, sumando 2.961. El total de estos votantes ascendió a 21.583, el 7,14% de los 302.074 electores CERA con derecho a voto en esta cita.

En las anteriores elecciones andaluzas, las del 19 de junio de 2022, últimas en las que hubo voto rogado y sin la influencia de la ley de nacionalización de nietos del exilio (o de Memoria Democrática) aprobada aquel año, el PP fue la fuerza más votada con 1.881 sufragios, 55 más que los obtenidos por el PSOE (1.826). Vox también quedó en tercera posición, con 1.169 votos. El total de votantes de esta categoría ascendió a 7.602, el 2,88% de los 263.504 electores censados. Un porcentaje muy por debajo del registro cuatro años después.

En concreto, la JEA ha emitido una resolución, con fecha de este martes, «por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los resultados generales y por circunscripciones» de dichas elecciones, así como de «los datos de voto de las personas españolas residentes en el extranjero remitidos por cada consulado desglosados por provincias y de los datos del voto recibido en cada junta electoral provincial desglosados por consulado de emisión», recoge Ep.

Resultados del voto CERA del 17-M en Andalucía publicados por la JEA.

Además, dicha resolución de la JEA precisa que «las juntas electorales provinciales han excluido del resultado los sobres remitidos por los consulados que no cumplían los requisitos legales para su escrutinio y han añadido en el voto por correo el voto de los electores residentes en el extranjero (CERA) que ejercieron su voto por correo desde España».

En concreto, de cara a los comicios autonómicos de Andalucía del 19 de junio de 2022, el censo del voto exterior se situó en 263.504 electores. Ahora, casi cuatro años después y después de la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática, la cifra alcanzó los 302.074 censados, lo que supone un crecimiento de un 14,6% (38.570 electores más), casi un 15%. Este porcentaje es significativamente superior a la comparativa entre las elecciones de 2018 (242.963 censados) y 2022 (263.504), que fue del 8,45% (20.541 electores más), sin que existiera entonces la nacionalización vía ley de nietos del exilio.

Para formar parte del CERA y poder votar, sin ser hijos, nietos o bisnietos de emigrantes españoles, los nacionales expatriados, por ejemplo, por motivos laborales y que residan en el extranjero o permanezcan allí durante estancias largas (no temporalmente), tenían que darse de alta en el correspondiente consulado español en el Registro de Matrícula Consular. Con ello, pasaban a estar inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), lo que implica su baja en el padrón municipal español.

En su caso, Argentina, con 68.782 personas registradas, es el país que agrupó el mayor número de electores andaluces con derecho a participar en la cita de este domingo 17 de mayo. Sin embargo, en las anteriores elecciones, las de 2022, el número de censados era sustancialmente inferior, contabilizándose 57.488. Por tanto, el incremento de electores en Argentina ha sido de un 19,65% (11.294 personas), teniendo en cuenta que este destino es el que agrupa al mayor número de beneficiarios de la ley de nietos del exilio aprobada por el Gobierno en 2022. El porcentaje de casi un 20% también está muy por encima del leve aumento entre los comicios de 2018 (54.378 censados) y 2022 (57.488), que fue del 5,72% en el caso argentino.