¡Al fin! Es la hora de la verdad

Por fin se ha declarado la Emergencia de Interés Nacional, en este caso la emergencia la dirige el Ministro del Interior y el General Jefe de la UME toma el mando operativo. Esto significa que el Gobierno de España entra de cabeza para tratar de resolver una emergencia grave que afecta a varias comunidades o es de extrema gravedad. Para esto fue diseñada la UME, con un puesto de mando principal con una extraordinaria capacidad de coordinación y dirección de las diferentes fuerzas y medios disponibles.

La UME, Gran Unidad Militar con una magnifica formación y experiencia podrá utilizar medios públicos y privados para el cumplimiento de las misiones asignadas y mientras dure su intervención cuando así lo dispongan los planes de protección civil o lo determine la autoridad competente de la emergencia y de conformidad con la legislación vigente. Cuenta además de las unidades y medios para la lucha contra los incendios forestales, con puestos de mando desplegables sobre el terreno para garantizar la mejor dirección de las operaciones.

Los 17 grandes incendios registrados este verano en diversas regiones de España suman más de 114.000 hectáreas arrasadas por el fuego y desgraciadamente varios fallecidos; los últimos incendios han forzado a que el Gobierno de España asuma la responsabilidad que le corresponde, declarando la Emergencia de Interés Nacional.

La tarea es muy difícil debido a la magnitud y fuerza de estos incendios en los que se han juntado las peores condiciones como temperaturas altas, sequedad del ambiente, fuerza del viento y las pendientes de los montes. Esta vez no se ha dudado en solicitar ayuda a la Unión Europea a través del mecanismo de protección civil, que dispone de medios de apoyo terrestres y aéreos.

Hemos de transmitir nuestro afecto y sentimiento a los afectados y agradecer profundamente el gran esfuerzo de cuantos están en este combate contra el fuego y la desolación, autoridades responsables, técnicos, bomberos, personal de protección civil y de medio ambiente, fuerzas y cuerpos de seguridad y estos extraordinarios voluntarios que se entregan en cuerpo y alma para ayudar a los afectados.

Nos dice el ministro del interior que hay medios suficientes, le contesto que nunca hay medios suficientes cuando la emergencia es superior a nuestras capacidades. Me pregunto por qué no se compraron los inicialmente previstos 24 aviones Bombardier CL 415 para extinción de fuegos forestales o completar los 4.300 efectivos para la UME en vez de los 3.500 actuales. Le digo al ministro del interior y a la ministra de defensa, que nos hubieran venidos muy bien para afrontar esta catástrofe, además de los refuerzos que podamos recibir de Europa.

El éxito de las operaciones contra los incendios forestales, está en la reacción inmediata, una vez convertido en un gran incendio todo se complica. Esperemos que la situación mejore, dependerá mucho de la meteorología y del extraordinario esfuerzo de todos los actores en esta emergencia nacional.

Digo ¡Al fin!, porque no entendemos por qué no se hizo así en anteriores emergencias como las inundaciones de la DANA de 2024 en España, principalmente en la Comunidad Valenciana, así como en otras zonas. No vale esto de decir que lo pidan, es responsabilidad del propio gobierno cuando la emergencia supera las capacidades autonómicas.

Es lo que ahora se ha hecho esta vez y es para agradecer y aplaudir. Al fin, el Gobierno ha hecho lo que todos esperábamos, apoyar de forma inmediata la petición de la Comunidad Autónoma, no tanto parece ser, del Delegado de Gobierno de Madrid.

Hemos vivido días inolvidables con la victoria de España en el Mundial de Fútbol, hemos vivido momentos inolvidables viendo como las decenas de miles de voluntarios de toda España con una generosidad admirable, se lanzaron a socorrer a los afectados por las inundaciones que asolaron zonas enteras sin la presencia del Estado.

Oía esta mañana a una gran periodista hablar de los “incendios políticos”, que afectan de forma directa a nuestro presidente del gobierno, a su familia, a su gobierno, a su partido, demás consiglieres y a su todavía no depuesto líder político Rodriguez Zapatero que nos daba tantas lecciones de ética y socialismo.

Dicen que los incendios forestales se producen porque no se limpian los bosques, porque la normativa europea y nacional lo impide, porque no sabemos tomar medidas preventivas. Escribí no hace mucho un articulo en el que denunciaba que el mayor enemigo de la democracia es la corrupción, que si en nuestra sociedad y en nuestros partidos políticos no arrancamos la mala hierba, terminaremos devorados por ella.

No tenemos a la UME para ello, pero afortunadamente tenemos a la justicia comprometida y a unidades especializadas para combatir la corrupción como la admirable UCO, acompañados por la prensa libre de mordazas o subvenciones.

Es la hora de la verdad, o conseguimos erradicar a esta mala hierba o corremos el riesgo de perder la democracia y nuestro futuro. Queremos elecciones este año, cuanto antes mejor será para todos, menos para los delincuentes. Fiat iustitia.