Dos turistas británicas acaban detenidas tras liarse a palos en la habitación de un hotel en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de nacionalidad británica, de 27 y 28 años, como presuntas autoras de un delito de lesiones tras protagonizar una violenta pelea en un hotel de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, durante la madrugada de este lunes.

Los hechos ocurrieron después de que la Central Operativa de Servicios (COS) recibiera un aviso alertando de una fuerte discusión entre dos huéspedes que acabó derivando en una agresión física dentro de un establecimiento hotelero del municipio.

Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar, localizaron a una de las implicadas en la recepción del hotel con diversas heridas sangrantes, compatibles con una agresión, mientras que la otra permanecía en la habitación que ambas compartían.

Tras entrevistarse con las dos mujeres y con varios testigos, los agentes reunieron indicios de que ambas se habían agredido mutuamente durante una discusión cuyo origen no ha trascendido. Las dos presentaban lesiones de diversa consideración en brazos y rostro.

Durante la inspección realizada en el establecimiento, los guardias civiles localizaron restos de sangre en las zonas comunes próximas a la habitación, un hallazgo que reforzó la hipótesis de que la pelea se prolongó fuera del cuarto y alcanzó espacios compartidos del hotel.

Como consecuencia de las heridas sufridas, una de las mujeres tuvo que ser trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y obtener el correspondiente parte facultativo de lesiones, que fue incorporado a las diligencias de investigación.

Posteriormente, ambas mujeres presentaron denuncias cruzadas, responsabilizándose mutuamente de las lesiones ocasionadas durante el enfrentamiento. Una vez finalizadas las diligencias y analizados los testimonios, las pruebas y los indicios recabados, la Guardia Civil procedió a la detención de las dos turistas británicas como presuntas autoras de un delito de lesiones.

Las detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente durante la mañana de este lunes, junto con el atestado elaborado por los agentes encargados de la investigación.

Este suceso se produce en plena temporada turística en Ibiza, una época en la que la isla registra una elevada afluencia de visitantes y en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intensifican su presencia en las principales zonas de ocio y alojamientos turísticos para garantizar la seguridad y responder con rapidez ante cualquier incidente.