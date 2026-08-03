El CNI avisó a Interior de que se estaba preparando una invasión de inmigrantes ilegales a Ceuta

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó en varias ocasiones al Ministerio del Interior sobre una posible invasión migratoria desde Marruecos semanas antes de que se produjera la avalancha que ha dejado al menos 94 muertos y más de 50.000 entradas por la frontera de Ceuta.

El punto de inflexión se produjo tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que estableció que no cabe la devolución en caliente de quienes acceden a nado a Ceuta y Melilla. Esa resolución judicial habría generado un auténtico efecto llamada al abrir un «ángulo muerto administrativo», rápidamente explotado por las redes de tráfico de personas para organizar y azuzar una entrada masiva a gran escala.

Así lo han confirmado a la Cadena Ser fuentes vinculadas a la seguridad del Estado, que aseguran que los servicios de inteligencia trasladaron «muchas advertencias» al organismo que dirige Fernando Grande-Marlaska antes de que estallara la crisis.

Las mismas fuentes precisan que el CNI no llegó a determinar el momento exacto en que se produciría el asalto masivo a la frontera, pero sí advirtió reiteradamente de que la amenaza era real y estaba en marcha. Pese a ello, sostienen que Interior habría hecho caso omiso de esos avisos porque la frontera ceutí se encontraba «infradotada» de medios de seguridad para hacer frente a un escenario de estas características.

Malestar en el CNI

El enfado en el seno de la agencia de inteligencia habría crecido después de que el propio ministro del Interior afirmara públicamente que su departamento no fue informado por los servicios de inteligencia de una entrada masiva como la registrada en la madrugada del 30 de julio. Fuentes consultadas por la SER interpretan esas declaraciones como un intento de desviar la responsabilidad. «Interior trata de poner el foco en otro frente para no asumir su propia responsabilidad, la frontera estaba infradotada de medios de seguridad», remarcan.

Desde el Ministerio del Interior rechazan de plano esta versión y aseguran que no recibieron «ningún tipo de aviso o de alerta» por parte del servicio de inteligencia español. El departamento se remite a las palabras del propio Grande-Marlaska, quien afirmó de manera categórica que no existe «ningún informe del CNI al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir».

Interior sí reconoce, no obstante, que desde mediados de julio detectó un repunte en el flujo de llegadas de inmigrantes a nado hasta Ceuta, y que el propio ministro fue informado de esa tendencia al alza. Fuentes del departamento explican que se reforzó «el dispositivo de control de la frontera de Ceuta a lo largo de las últimas semanas conforme iban aumentando las llegadas a nado», aunque no detallan en qué consistió exactamente ese refuerzo.