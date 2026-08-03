El ambicioso proyecto de la UE para unir España, Francia y Portugal en tren: estará listo en 2040 y agilizará cientos de horas de viaje

Viajar en tren entre España y Portugal es del todo posible, pero también es cierto que sigue siendo más lento de lo que cabría esperar. Y cuando el trayecto continúa hacia Francia o el resto de Europa, la cosa se complica aún más debido a cambios, esperas y conexiones poco prácticas que acaban empujando a muchos viajeros al avión. No es un problema nuevo, pero sí uno que se ha ido haciendo más evidente con el paso de los años.

Por eso Bruselas ha vuelto a poner el foco en el ferrocarril. La Comisión Europea ha presentado un plan con el que pretende reforzar las conexiones de alta velocidad entre capitales antes de 2040. La idea no es sólo construir, sino hacer que lo que ya existe funcione mejor con menos interrupciones, menos tiempos muertos y trayectos más directos. Y en ese planteamiento, la península ibérica gana peso ya que España, Portugal y Francia aparecen como uno de los ejes donde más margen hay para mejorar. De este modo si el proyecto avanza, el cambio no será solo técnico sino que también afectará a la forma de moverse entre países.

El ambicioso proyecto de la UE para unir España, Francia y Portugal en tren

Uno de los ejemplos que utiliza la Comisión ayuda a entender el objetivo. Se plantea que viajar entre Lisboa y París, pasando por Madrid, pueda hacerse en menos de nueve horas, algo que ahora mismo no es así. El recorrido exige combinaciones y suele alargarse bastante más. La propuesta pasa por mejorar tramos ya existentes y completar los que siguen pendientes.

No se trata entonces tanto de empezar desde cero como de cerrar huecos. Si esos puntos encajan, el trayecto dejaría de ser una suma de partes y pasaría a funcionar como un recorrido continuo. Pero antes de llegar a ese escenario hay una meta más cercana que es Madrid-Lisboa. La previsión es que ese trayecto pueda reducirse a unas cinco horas alrededor de 2030. Es un paso intermedio, pero importante.

La conexión con Francia, el tramo que lo condiciona todo

Hay un punto que aparece siempre que se habla de este plan y tiene que ver con la conexión entre España y Francia. Es la puerta de entrada al resto de Europa y, sin ella, el sistema pierde sentido. La idea es reforzar ese enlace para que actúe como base de las conexiones internacionales. A partir de ahí, el tren podría moverse entre capitales sin interrupciones constantes. También entran en juego ciudades como Barcelona, que forman parte de ese esquema aunque no siempre estén en primer plano. Más que añadir líneas aisladas, lo que se busca es que todo funcione como una red.

Sin presupuesto cerrado y con margen para retrasos

El proyecto, por ahora, está definido a grandes rasgos ya que no existe un presupuesto concreto aprobado ni todos los detalles técnicos están cerrados. Desde la Comisión se insiste en que hará falta financiación en el próximo marco europeo y en fijar plazos más claros. Sin eso, el desarrollo dependerá en buena parte de cada país. No es un punto menor ya que este tipo de proyectos suele avanzar más lento de lo previsto. Coordinación, obras, decisiones políticas… todo influye en el calendario.

El problema de los billetes (y la solución que se plantea)

Más allá de las vías, hay otro obstáculo bastante práctico y es el de comprar billetes. Hoy en día, organizar un viaje largo en tren por Europa implica pasar por varias plataformas y combinar operadores. Bruselas quiere simplificar ese proceso. La propuesta, prevista para 2026, permitiría reservar todo el trayecto en un sólo paso, aunque participen distintas compañías. Un único billete. Puede parecer un detalle, pero es una de las razones por las que muchos viajeros siguen optando por el avión.

El objetivo es que el tren gane terreno

El fondo del plan es claro. Reducir el peso del avión en los desplazamientos dentro de Europa. Para lograrlo, el tren necesita dos cosas, por un lado tiempos competitivos y facilidad de uso. En algunos países ya se ha visto que funciona. En España o Italia, por ejemplo, más oferta ha supuesto más viajeros y precios más ajustados. La idea es trasladar ese modelo a las rutas internacionales, donde todavía queda camino.

Un plan más amplio que va más allá de la península y que tiene 20240 como horizonte

Por último, a pesar de que España, Francia y Portugal concentran parte de la atención, el proyecto no se limita a ese corredor. También incluye otras conexiones donde se busca recortar tiempos de forma clara. Por ejemplo, el trayecto entre Berlín y Copenhague podría pasar de siete a cuatro horas. O el de Sofía a Atenas, que bajaría de más de trece a unas seis. Son referencias que ayudan a entender el enfoque general.

Y el calendario apunta a 2040, pero el recorrido hasta ahí no será lineal. Habrá avances y también retrasos, como suele ocurrir en proyectos de este tamaño. Por ahora, lo que hay es una hoja de ruta. Si se cumple, el tren podría ganar protagonismo en los viajes por Europa. Si no, seguirá siendo una opción secundaria en muchos trayectos. De todos modos, y en cualquier caso, el objetivo está marcado con menos tiempo, menos barreras y más conexiones reales entre países.