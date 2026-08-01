Al menos tres muertos y quince heridos en una explosión en una céntrica cafetería en Moscú

Una potente explosión registrada este sábado en las inmediaciones de una cafetería situada en el centro de Moscú ha dejado al menos tres personas fallecidas y otras 15 heridas, de acuerdo con el primer balance facilitado por el Ministerio del Interior ruso. El incidente tuvo lugar en la zona de la plaza Kudrinskaya, donde continúan trabajando los servicios de emergencia para tratar de esclarecer lo ocurrido.

La explosión se produjo en torno a las 20:10 horas, hora local (19:10 horas en España), en un área en la que se levanta uno de los edificios más representativos de la capital rusa. Tras la detonación, agentes de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia en Moscú se desplazaron hasta el lugar para recabar información.

Las autoridades mantienen abierta la investigación. El Comité de Investigación de Moscú ha señalado que todavía se está determinando el número exacto de heridos y las circunstancias en las que se produjo la explosión.

En cuanto a los heridos, el viceministro de Salud, Alexei Kuznetsov, ha indicado que todos ellos están recibiendo atención médica, aunque por el momento no hay detalles sobre la gravedad de su estado.

Como consecuencia de la explosión, el Departamento de Transportes de Moscú ha informado de importantes restricciones a la circulación en el entorno del lugar del incidente: se han cortado al tráfico todas las calles que rodean la plaza Kudrinskaya, así como las salidas situadas en el lado exterior del Anillo de los Jardines, la avenida circular que rodea el centro de la capital rusa.