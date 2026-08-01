Inmigrantes marroquíes que viven en Ceuta: «Lo que ha pasado es culpa de España y Marruecos, dejaron la frontera abierta»

Centenares de inmigrantes ilegales siguen volviendo a Marruecos desde Ceuta. Las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad han optado por volver de manera voluntaria después de dos días sin poder cubrir ninguna necesidad básica al estar todos los comercios y bares cerrados, además de no tener ningún lugar para dormir.

Tanto el Ejército como la Policía Local están llevando a cabo diferentes batidas por zonas de la ciudad donde se tiene constancia de la presencia de pequeños asentamientos ilegales.

Los inmigrantes marroquíes que viven en Ceuta aseguran que no es una situación agradable y echan la culpa a ambos países. Así lo indica un hombre marroquí que vive en la ciudad española. «Lo veo muy mal; los gobiernos hacen estrategias. Es culpa de España y Marruecos porque los dos dejaron la frontera abierta», ha asegurado a OKDIARIO.

El hombre explica que, aunque trabaja en Ceuta, aprovecha la apertura de la frontera para salir «a Marruecos para ver a mi familia».

Un joven también asegura que «es duro de ver» y que «no es agradable». Según explica a este medio, un amigo suyo ha saltado y «dice que no sabe ni para qué lo ha hecho, que por intentarlo».