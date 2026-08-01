Inmigrantes marroquíes que viven en Ceuta: «Lo que ha pasado es culpa de España y Marruecos, dejaron la frontera abierta»
Centenares de inmigrantes ilegales siguen volviendo a Marruecos desde Ceuta. Las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad han optado por volver de manera voluntaria después de dos días sin poder cubrir ninguna necesidad básica al estar todos los comercios y bares cerrados, además de no tener ningún lugar para dormir.
Tanto el Ejército como la Policía Local están llevando a cabo diferentes batidas por zonas de la ciudad donde se tiene constancia de la presencia de pequeños asentamientos ilegales.
Los inmigrantes marroquíes que viven en Ceuta aseguran que no es una situación agradable y echan la culpa a ambos países. Así lo indica un hombre marroquí que vive en la ciudad española. «Lo veo muy mal; los gobiernos hacen estrategias. Es culpa de España y Marruecos porque los dos dejaron la frontera abierta», ha asegurado a OKDIARIO.
El hombre explica que, aunque trabaja en Ceuta, aprovecha la apertura de la frontera para salir «a Marruecos para ver a mi familia».
Un joven también asegura que «es duro de ver» y que «no es agradable». Según explica a este medio, un amigo suyo ha saltado y «dice que no sabe ni para qué lo ha hecho, que por intentarlo».
Ceuta registra la salida de 69.500 migrantes hacia Marruecos
Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos en las últimas 30 horas, después de la entrada masiva registrada el 30 de julio. No obstante, las autoridades precisan que esa cifra podría incluir también a personas que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores.
Según las estimaciones oficiales, el número de salidas supera al de las entradas calculadas por el Gobierno para esa jornada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que no es posible determinar con exactitud cuántas personas accedieron a Ceuta el 30 de julio, aunque ha situado la cifra entre 50.000 y 60.000 migrantes, por debajo del balance de retornos contabilizado hasta ahora.