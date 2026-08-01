Sánchez vuelve a reírse de los españoles: cuelga un vídeo en Instagram recomendando canciones para el verano en plena invasión de Ceuta

Hay crisis, y hay banda sonora para la crisis. Mientras Ceuta afronta la mayor avalancha de marroquíes ilegales de los últimos años —con un balance provisional de decenas de muertos, colapso policial, robos, saqueos y el propio Pedro Sánchez viajando a la ciudad autónoma para hablar de «violación de la integridad territorial»—, el presidente del Gobierno ha decidido que este era buen momento para compartir con sus seguidores de Instagram su playlist del verano.

Mientras el Ejecutivo gestiona una «violación de la integridad territorial» en Ceuta con miles de inmigrantes cruzando la frontera, Pedro Sánchez ha encontrado un hueco en su agenda para colgar en Instagram una lista de canciones para «acompañar» las vacaciones de los españoles.

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«Cada una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año», escribió Sánchez, en un mensaje que no aclara si la selección musical se ha hecho antes o después de las reuniones con las fuerzas de seguridad del Estado. El presidente se define como «bastante ecléctico» y destaca tres temas «que seguro que os dan una idea de por dónde voy»: «El Baifo», de Quevedo; «Spring Summer Twenty Six», de Charli XCX; y «Tantas Cosas», de Melani.

El propio mensaje remata con un «espero que os guste y que os acompañe durante estas vacaciones. Feliz verano», justo el mismo verano en el que cientos de familias en Ceuta llevan días sin dormir por la inseguridad en sus portales.

La publicación no ha tardado en generar reacciones en redes. La cuenta oficial de VOX (@vox_es) compartió el vídeo del presidente acompañado de un escueto pero contundente comentario: «Puto psicópata» y ya acumula ya más de 4.400 «me gusta» y 1.000 republicaciones en la red social X.