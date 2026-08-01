Sánchez se queja a la UE por el «ataque» de los países que piden suspender Schengen por su pasividad en Ceuta

Pedro Sánchez ha enviado este sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que critica que varios gobiernos europeos hayan “optado por atacar” a España tras la crisis migratoria en Ceuta. El presidente socialista manifiesta su «seria preocupación» ante la reacción de varios países, sin mencionarlos expresamente, aunque en clara alusión a la decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de suspender el acuerdo de libre circulación Schengen de la UE con España. Sánchez considera que estas decisiones son «egoístas, polarizantes y fuera de la ley» y solicita al Consejo Europeo convocar de urgencia una videoconferencia extraordinaria con los ministros de Interior de la UE.

«Esta reunión debería permitirnos establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no sólo de los que están en primera línea de la Unión», expone en la misiva.

Varios países, como Dinamarca, Finlandia, República Checa, además de partidos políticos de Portugal, han secundado la propuesta de Meloni.

«Entrada irregular e inesperada»

En la carta, Sánchez defiende la gestión de su gobierno ante lo que califica de entrada «irregular e inesperada» de 50.000 inmigrantes. Igualmente, asegura que se ha conseguido «restablecer plenamente» el control de la frontera «en menos de 48 horas» y retornar «a la práctica totalidad de los migrantes que cruzaron de forma irregular», así como «evitar cualquier movimiento posterior no autorizado hacia la Europa continental».

«Todo ello se ha conseguido en estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con muy escaso apoyo de otros Estados europeos, al tiempo que se ha mantenido la política migratoria eficaz y basada en la solidaridad que España ha aplicado de forma constante en los últimos años», destaca.

«Política migratoria eficaz»

El socialista se queja ante la mandataria europea de que esta posición es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los «principios de solidaridad» que «unen» a los países comunitarios, así como a «los intereses a largo plazo de Europa y al sentido común más elemental», porque Ceuta «no forma parte del espacio Schengen», «casi no quedan migrantes irregulares sin retornar» y «España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea».

Pese a la invasión en Ceuta, las incesantes llegadas en los últimos años o el proceso de regularización de inmigrantes irregulares impuesto por su gobierno, Sánchez saca pecho de su política migratoria. Asegura que el número de entradas «es la mitad de las registradas, por ejemplo, en Italia» en los últimos cinco años».

Por último, confía en Von der Leyen el «liderazgo» para «garantizar que la Unión Europea responda de manera rápida, eficaz y coordinada» tras una coordinación con «las autoridades marroquíes» para restablecer la situación en Ceuta «al tiempo que se ha dado continuidad a la política migratoria eficaz y solidaria que España ha aplicado de forma coherente durante los últimos años».