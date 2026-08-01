Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 24 al 30 de julio

SUBE: José María Pérez González Peridis

El importante arquitecto, dibujante y humorista ha sido investido, el pasado lunes 27, doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander en el transcurso de una solemne ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena, por su «extraordinaria labor en defensa del patrimonio artístico y cultural». ¿Quién no recuerda aquella fantástica serie documental La luz y el misterio de las catedrales? Fue amadrinado por la profesora Mar Marcos Sánchez, catedrática de Historia Antigua y vicerrectora de la Universidad de Cantabria, quien pronunció la laudatio, destacando que el famoso dibujante «no aburre nunca y es una persona capaz de crear cosas duraderas con originalidad, trascendencia y una mirada positiva de la vida» con más de 30.000 viñetas.

SUBE: Susanna Griso

La famosísima presentadora es portada en la revista de mis amores y mis dolores, con todo derecho: su boda con Luis Enríquez Nistal, consultor y ex consejero delegado de Vocento. La emotiva ceremonia, el pasado 25 de julio en el hostal de la Gavina en S’Agaro, contó con la presencia de los dos hijos Jan y Mireia fruto de su primer matrimonio con el productor Carles Torras así como de la pequeña Dorcette, la niña de Costa de Marfil que la ex pareja adoptó en 2018. También los cuatro hijos de Luis, el novio, amén de 250 invitados.

SUBE: Miguel Ríos

Mi paisano de 82 años, ha sido abucheado en su reaparición en los escenarios durante un concierto en el Starlite Occident de Marbella, en el que el famoso rockero granadino respondió a un espectador que le reprochaba lucir la icónica kufiya, el pañuelo palestino sobre sus hombros como apoyo a Palestina y «hacer politiqueo» en el concierto. «¿Cómo me voy a callar?», contestó entre aplausos, lamentando el odio que ve cada vez más. «Yo soy un ser político porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde, votar y hablar en la vida… ¿Cómo me voy a callar porque tú no seas de mis ideas? Respeta las mías como yo respeto las tuyas». Si, claro, pero no en un concierto, amigo. No es el lugar adecuado para un mitin político.

SUBE/BAJA: Kiko Rivera

Después de una semana ingresado en un hospital de Sevilla, a causa de un ictus, el segundo que sufre tras el de 2022, ha recibido el alta médica para una recuperación que, según los médicos, no será nada fácil. «Al final, la vida vuelve a enseñarme la misma lección: la familia es lo más importante». Y no olvida a las dos personas que ahora mismo ocupan el lugar más importante en la vida: su novia, Lola García, y su madre, Isabel Pantoja. Las dos no le han dejado ni un momento desde que ingresó en el centro hospitalario. Un personaje bastante… controvertido (por llamarle de alguna manera) con una vida todavía más controvertida.